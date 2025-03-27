2025台北世貿國際美容展　王正坤推動台灣保養品牌國際化

▲王正坤醫師之藝群醫學美容集團旗下Dr.FreeVenus藝群保養品公司獲邀參展，與國內外品牌、專業買家、消費者進行交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台北國際美容保養展，3月27日至30日在台北世貿一館盛大開展，吸引來自全球的頂尖品牌匯聚一堂，本次展會主題為「立足台灣、鏈接日韓」，邀請日本、韓國、泰國等國品牌參展，展現國際化的美容產業風貌。

王正坤醫師之藝群醫學美容集團旗下Dr.FreeVenus藝群保養品公司獲邀參展，與國內外品牌、專業買家、消費者進行交流，共同見證台灣美容保養產業進軍國際市場的創新與突破。

藝群醫美集團更於展場推出「歡樂一把抓」互動遊戲，設計一個鋼鐵人的更衣間，打造沉浸式互動，消費者進入機器裡面，開始抓取滿天飛舞的彩券，就可獲得精選保養品等禮物，增添展會的趣味性與互動性。現場出現許多帶著行李箱、手推車與紙箱來搶購保養品的人潮，呈現嘉年華的歡樂氣氛。

王正坤醫師於1997年創辦藝群醫學美容集團，為深耕台灣28年的本土品牌，旗下包含20家藝群醫美診所與1家Dr.藝群保養品公司。藝群保養品在台灣寶雅POYA、屈臣氏、康是美等實體通路，常常獲得銷售冠軍的佳績。藝群攤位設置於「外國廠商參展區」，與日本、韓國、泰國、大陸品牌一起聯合展出，展現台灣品牌的專業實力，推動台灣醫美品牌國際化，企圖在亞洲美妝市場打響台灣品牌知名度。藉由台北世貿美容展，藝群集團積極尋求亞洲外國廠商的跨國代理、聯名、跨境電商與出口合作，拓展國際市場。

王正坤醫師指出，在肌膚保養品領域，Dr.藝群保養品作為玻尿酸精華液領導品牌，由專業醫師嚴格把關，強調主成分公開透明，不僅深耕臺灣市場，亦積極拓展國際市場，讓更多消費者體驗台灣的優質保養品，也成為新加坡、馬來西亞、香港、澳門、東南亞華僑在台灣購物的熱門商品。目前，Dr.藝群保養品在寶雅、屈臣氏、康是美、Tomod’s等逾1300家實體通路銷售，並在蝦皮購物、MOMO、YAHOO等電商平台熱銷，展現品牌的競爭力。

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學20多年。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與20家藝群醫美診所分布在台灣六都直轄市。

王正坤醫師強調選擇適合膚質的保養品對於皮膚健康至關重要，並建議民眾仔細閱讀成分標籤，選擇符合個人需求的產品，才能讓肌膚得到最佳照顧。