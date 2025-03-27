無懼連年颱風、冰雹災損　仁愛鄉蔬菜花卉去年運銷破6億居全國第二

▲仁愛鄉農會舉辦農民節聯歡活動，南投縣長許淑華表揚產銷績優農民。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投仁愛鄉是國內重要的蔬果供應產地，縣政府指出，近年雖歷經卡努、凱米、康芮、山陀兒颱風及冰雹等天然災害，該鄉農友仍非常用心耕作且不斷精進，展現堅強的韌性，113年運銷金額更突破6億元，獲全國運銷績優第二名的榮譽。

仁愛鄉農會21日在埔里鎮台一生態休閒農場舉辦農民節表揚活動，縣長許淑華到場，與農會總幹事戴錦稔一同頒獎表揚20位績優蔬菜、花卉運銷農民，同時感謝所有農友的貢獻，也期待新上任的農會團隊能帶領農民締造新里程；許淑華也與農會理事長王人德、戴錦稔頒獎表揚在農會服務45年退休的資深秘書。

戴錦稔表示，去年仁愛鄉蔬菜運銷5億3千多萬元、花卉運銷1億多元，總共創造6億多元的收益，除藉由一年一度農民節表揚及聯歡活動感謝並表揚辛苦的農民，也鼓勵眾人從農沒有那麼困難，無論蔬菜、花卉、水果、茶葉，只要用心都能創造出佳績，歡迎青農返鄉務農；他也感謝縣長許淑華在該鄉農民有交通、災後復健、補助申請需求時，都給予相當大的協助。

許淑華表示，未來縣府會繼續支持農民拓展更多銷售平台，創造更多產銷價值；縣議員黃世芳也到場肯定農民的努力付出，感謝仁愛鄉農會將蔬果推廣到全國各地、業績蒸蒸日上，讓全國民眾享用到優質的高山農特產品。

113年蔬菜運銷績優農民前三名分別為運銷量443公噸的簡飄逸、148公噸的洪淑卿、135公噸的黃富勇，績優獎則為許炯陞、陳順流、劉珍玫、江輝煌、林建立、陳瑞霖、何偉文；花卉運銷績優農民前三名為運銷量5221件的丁愛國、4101件的詹錦宏、3998件的林詩田，績優獎則為王雅各、林文朝、黃茂榮、劉珍玫、李仲維、黃逢齊、劉德亮。