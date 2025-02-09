桃園觀音區慶祝農民節大會　農會行動直銷車首度亮相

▲桃園觀音區農會慶祝農民節大會，表揚績優人員。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市觀音區農會8日舉行農民節慶祝大會，市長張善政出席表揚觀音區農會績優人員和傑出農民共50人，觀音區農會打造的行動直銷車，也同時首度亮相並發表農特產品。市府農業局長陳冠義表示，2025桃園燈會在桃園舉行期間，全市各區農會的行動直銷車，將在燈會的「桃園好農」展區，展售各區特色農產品。

▲觀音區農會行動直銷車首度亮相。（圖／農業局提供）

觀音區農民節慶祝大會，頒發傑出專業農民有：北台灣最大的水稻育苗場－崙坪水稻育苗中心經營者專業農民梁信蘭；觀音區蔬菜產銷班第二班班長—羅文宗以及夢哆啦農場負責人王昱夫，代表觀音區參與113年桃園市創新發表競賽分享從農心路歷程，利用智慧環控系統，以智慧化、精緻化的經營方式，並結合鄰近的林家古厝休閒農場，以觀光採果為主要的銷售通路，打響觀音草莓產業知名度。

退伍返鄉青農蕭富嚴，創立福田嚴耕有機農場，組建「智慧農耕團食農中隊觀音食育小隊」推廣食農教育，向學童傳遞有機與自然農業的理念，其努力於2022年榮獲第六屆百大青農獎項進而獲得肯定、對班員農作問題皆毫不保留傾囊相授，贏得班員愛戴及支持，獲頒傑出青農。