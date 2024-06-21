草屯農會葡萄節暨農民節活動登場　消費滿500有禮、農會超市9折優惠

▲草屯鎮農會舉辦葡萄節暨農民節表揚活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由縣府輔導、草屯鎮農會辦理的「2024草屯葡萄節－紫色浪漫‧幸福成串」活動，今明2日在農會超市旁大埕廣場舉行；草屯農會表示，除藉活動帶動附近商圈週末買氣，同時也辦理農民節頒獎活動，表揚栗南瓜評鑑競賽得獎者與優秀農民。

此次頒獎典禮，共有榮獲栗南瓜評鑑競賽特等獎李穎忠等得獎者，以及農會優秀農民、鎮公所模範農民等對農業發展具有貢獻殊榮的農友或幹部等151人獲表揚；縣府農業處長蘇瑞祥、農糧署副署長姚志旺、縣議員唐曉棻、草屯鎮長簡景賢、縣農會總幹事曾明瑞都到場致意。

此外，農會家政班、青農、四健會也以分齡教育方式，辦理「小孩系×玩食農」手做韓式海苔折疊蔬果飯捲製作，以及「大人系×玩食農」葡萄微醺飲品品嚐體驗，藉草屯優質米糧及當季新鮮蔬果等在地食材創意呈現，讓民眾體驗，現場也辦理「幸福農村推廣」-家政、四健、高齡綠照及青農聯合成果展示等活動；活動期間凡在農特產展售區攤位購買500元以上，將贈送滿額禮1份，送完為止，農會超市除乳品、鮮奶及茶葉、菸酒外，大部分商品全面9折。

蘇瑞祥表示，南投縣葡萄產地面積約300多公頃，草屯為三大產區之一、每年產出逾60萬公斤，近年農民積極研發，品質持續提升，受消費者肯定；他感謝鎮農會對縣府各項活動的支持與贊助，無論稻米、葡萄或是南瓜，縣府也不遺餘力協助推廣，並透過「品味南投」品牌行銷，讓南投優質農產品在全國發光發亮。

農會理事長林昆熠指出，為響應政府食安五環，農會從源頭輔導農民安全用藥，加強宣導各種認驗證農產品之政策，今年所有參加攤商皆具「三章一Q」標章，不僅能品嚐到現採葡萄，也落實國產在地可溯源食材，且地產地銷，讓每位消費者都能買得放心、吃得安心。