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復古風潮席捲土庫櫻花季　2025「櫻映土庫憶舊時光」浪漫綻放

▲雲林土庫鎮公所今日召開「櫻映土庫憶舊時光」2025土庫櫻花季暨農民節活動宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林土庫鎮公所今日召開「櫻映土庫憶舊時光」2025土庫櫻花季暨農民節活動宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林土庫鎮公所今（25）日召開「櫻映土庫憶舊時光」2025土庫櫻花季暨農民節活動宣傳記者會，在土庫鎮立幼兒園小朋友的舞蹈表演中熱鬧揭開序幕，鎮長陳特凱特別裝扮成車伕並拉著古董人力車進場，開心宣佈今年的櫻花季活動特別規劃與土庫鎮農會的農民節活動及鎮內模範兒童表揚活動聯合盛大辦理。

▲雲林土庫鎮公所今日召開「櫻映土庫憶舊時光」2025土庫櫻花季暨農民節活動宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲土庫鎮馬光國中前的羊蹄甲大道「印度櫻花」，每年3月盛開期均吸引各地愛花民眾專程前來賞櫻、駐足拍照。（圖／記者游瓊華翻攝）

土庫鎮長陳特凱指出，土庫鎮馬光國中前的羊蹄甲大道「印度櫻花」，每年3月盛開期均吸引各地愛花民眾專程前來賞櫻、駐足拍照，公所及社區辦理櫻花季活動行銷土庫之美已行之有年且頗具成效，未來公所團隊也會致力於開創土庫的美景美食、人文藝術等行銷推廣活動。

陳特凱說明，今年「櫻映土庫憶舊時光」盛大辦理，將有親子手作DIY體驗、寫生著色比賽、野餐歡樂派對、農特產品美食市集、免費農特產品品嚐以及台灣復古拍照打卡牆、復古服裝和古董腳踏車騎乘體驗，還有在地社區及學校社團的才藝表演，絕對是親子同樂及互動的最佳活動選擇。

▲雲林土庫鎮公所今日召開「櫻映土庫憶舊時光」2025土庫櫻花季暨農民節活動宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲今年為復古懷舊風格，佈置了一面復古拍照牆，也準備不同年代的復古服裝供民眾報名試穿，更有古董腳踏車及人力車的騎乘體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

除了現場活動，特別設計了著色學習單並提早發送到鎮內小學及附設幼兒園，鼓勵孩子為櫻花妝點上美麗的色彩並回答學習單中關於土庫櫻花季的相關問題，持學習單至會場兌換宣導品。另外，今年為復古懷舊風格，佈置了一面復古拍照牆，也準備不同年代的復古服裝供民眾報名試穿，更有古董腳踏車及人力車的騎乘體驗。民眾到現場拍照打卡，即可兌換粉嫩時尚的粉紅閃亮鐳射包。

雲林張麗善縣長指出，土庫櫻花季由社區開始發起，到土庫鎮農會、鎮公所、縣府積極協助辦理，已歷經17年。規模愈辦愈大，人潮愈來愈多，已成為土庫鎮迎接春天重要活動。3/29(六)～3/30(日)上午9點至下午4點邀請鄉親一起來到土庫鎮馬光國中享受互動同樂的美好饗宴，未來縣府會積極協助社區補植櫻花樹及相關的景觀建置，讓櫻花季愈來愈美麗，吸引更多人看見土庫。

▲雲林土庫鎮公所今日召開「櫻映土庫憶舊時光」2025土庫櫻花季暨農民節活動宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲土庫鎮馬光國中前的羊蹄甲大道「印度櫻花」，每年3月盛開期均吸引各地愛花民眾專程前來賞櫻、駐足拍照。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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