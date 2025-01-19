龜山警交通安全宣導發紅包袋　主題「年長者交安+防禦駕駛」

▲龜山警分局結合「龜山區農民節慶祝大會」辦理交通安全宣導活動。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

為提升市民交通安全意識，龜山警分局特別結合龜山區農民節慶祝大會辦理交通安全宣導活動，以「深化年長者交通安全概念及安全防禦駕駛」為主題，本次宣導活動除員警宣導講解外，提供交通安全宣導品及因應春節特別印製吉祥紅包袋供民眾取用。

▲▼提供交通安全宣導品及因應春節特別印製吉祥紅包袋供民眾取用。（圖／龜山警分局提供）

一年一度的「龜山區農民節慶祝大會」於昨日舉行，為提升市民交通安全意識，龜山分局特別結合辦理交通安全宣導活動，以「深化年長者交通安全概念及安全防禦駕駛」為主題，分局長張鶴瓊表示，目前交通工作要點在於降低交通事故，在大家的努力下，今年至今，龜山地區全般交通事故已有減少趨勢，A2交通事故與去年同期比減少64件 (21％)，這是大家努力的成果，希望大家持續努力。

另龜山警分局也呼籲春節連假期間，在各重要路口(含交流道)、風景遊憩區諸如（壽山巖觀音寺、明倫三聖宮）桃園酒廠及各地祈福廟宇、傳統市場(賣場)、年貨大街，加派警力實施交通疏導，維護轄內交通安全與順暢，讓每位市民能安心過好年。