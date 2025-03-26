竹竹苗青年委員共好交流聚　推動SDGs行動力全面升級

▲第三屆「竹竹苗青年委員共好交流聚」。

圖、文／新竹縣政府教育局提供

新竹縣政府教育局3月25日於北埔鄉舉辦第三屆「竹竹苗青年委員共好交流聚」，邀請竹竹苗3縣市超過百名青年齊聚一堂，深化對區域發展與永續議題的認識，並促進跨縣市交流與合作，同時宣傳3月「青年節永續未來」系列活動，透過專屬永續限定活動、集章兌換禮品及線上串聯行動，鼓勵青年以創新方式實踐永續理念，成為推動變革的重要力量。

▲宣傳3月「青年節永續未來」系列活動。

為響應聯合國永續發展目標（SDGs）並深化青年公共參與，新竹縣政府教育局於3月策劃「青年節永續未來」系列活動，3月29日青年節推出「線上串聯挑戰」，邀請全民透過實際行動支持永續發展。只要拍攝參與永續行動的照片（如植樹、資源回收、節能減碳、環保淨灘等），並上傳至指定臉書貼文，即可參加抽獎，贏得藍牙音響、拍立得及知名飲品兌換券等精美禮品。

▲新竹縣長楊文科提到，透過全年齡的運動可以讓大家更健康，也能帶動產業的發展。

新竹縣長楊文科表示，竹竹苗3縣市地緣相近，文化與產業緊密相連，透過青年交流平台，強化跨域合作，共同推動區域治理與永續發展。竹竹苗青年委員們昨日拿出各自的專業，一起討論各項SDGs議題，特別提到，透過全年齡的運動可以讓大家更健康，也能帶動產業的發展，思考非常周到。同時也提及交通方面，思考如何減少上下班通勤時間，這些意見將提供給政府單位參考，大家集思廣益，為國家、為這塊土地貢獻努力。

▲新竹縣青年諮詢委員會已邁入第三屆，藉由這樣的互動型態，培養更多青年關心社會議題。

教育局表示，新竹縣青年諮詢委員會已邁入第三屆，過去兩屆成員相當優秀，提出近百件提案，縣府參採率高達8成，顯見新竹縣推廣政策相當需要也願意採納年輕人的聲音，而SDGs更是社會發展的共識和努力的方向，這次的活動也聽到青年多元的想法和建議，縣府會進一步研議方案落實的可行性，也希望藉由這樣的互動型態，培養更多青年關心社會議題，並促進跨縣市合作，使資源共享與文化認同同步提升。

▲青年在團隊協作中建立默契，並深刻感受客家文化的獨特魅力。

第三屆「竹竹苗青年委員共好交流聚」上午規劃客家擂茶體驗與定向越野挑戰，讓青年在團隊協作中建立默契，並深刻感受客家文化的獨特魅力。下午的活動則特別融入SDGs課程與桌遊互動，使青年在寓教於樂的氛圍中理解永續發展的挑戰與機遇，進一步激發創新思維，探索結合在地資源的永續行動。活動壓軸邀請「巴奇先生打擊秀」帶來震撼演出，以循環再利用物品或廢棄的桶子為表演物件，配合節奏及音樂的變化，讓青年在音樂輕鬆渲染氛圍下深入探索及實踐永續。

▲下午的活動特別融入SDGs課程與桌遊互動。

新竹縣政府教育局局長楊郡慈表示，此次青年節系列活動豐富多元，不僅匯聚新竹縣、市與苗栗縣的資源及青年力量，更透過多元精彩活動推動永續發展，展現青年對環境與社會的積極影響。歡迎所有關心永續議題的年輕朋友踴躍參與「青年節永續未來」系列活動，攜手為未來努力。活動詳情請見新竹縣政府教育局青年事務科粉絲專頁及「青年節永續未來」官方網站（https://gofuture.tw/）。