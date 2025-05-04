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第三屆DANCE ON LIFE街舞大賽激烈開戰　全台舞者齊聚竹縣Battle

▲▼第三屆DANCE ON LIFE街舞大賽激烈開戰　全台舞者齊聚竹縣Battle。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲團體排舞賽冠軍。

圖、文／新竹縣政府教育局提供

第三屆「2025 DANCE ON LIFE新竹縣全國街舞大賽」於昨（3）日、今（4）日，兩天在新竹縣政府前廣場盛大舉行！吸引近千位街舞好手齊聚一堂，盡情展現青春熱情與舞蹈能量。本屆賽事延續四大經典賽制，包括KPOP COVER賽、團體排舞賽、ALL STYLE 2ON2及霹靂舞2ON2，總獎金更高達22萬元，競爭激烈、看點十足！此外，更提供「街舞大師免費推廣課程」，期盼讓街舞文化在新竹縣深耕發展，成為全民運動的新選擇。

▲▼第三屆DANCE ON LIFE街舞大賽激烈開戰　全台舞者齊聚竹縣Battle。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲開場表演。▼饒舌團體DREAM ZONE。

▲▼第三屆DANCE ON LIFE街舞大賽激烈開戰　全台舞者齊聚竹縣Battle。（圖／新竹縣政府教育局提供）

昨（5/3）日的賽事精采絕倫，包括KPOP COVER賽、團體排舞賽及霹靂舞2ON2邀請賽，晚會演出更是High翻全場！縣長楊文科親臨現場，與民眾一同感受街舞的無限魅力。晚會由霹靂舞團「OVER THE TOP」、饒舌團體「DREAM ZONE」及城市科技大學「CITY CREW」以街舞融合饒舌、客家文化作為開場演出，氣氛熱烈。此外，六家高中也帶來精采演出，展現新竹年輕世代的創意與活力。活動壓軸更抽出一名幸運民眾，獲得SYM三陽機車獨家贊助的全新機車一台，現場歡呼聲不斷！

▲▼第三屆DANCE ON LIFE街舞大賽激烈開戰　全台舞者齊聚竹縣Battle。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲▼團體排舞賽(上)第二名(下)第三名。

▲▼第三屆DANCE ON LIFE街舞大賽激烈開戰　全台舞者齊聚竹縣Battle。（圖／新竹縣政府教育局提供）

今（5/4）日賽事持續沸騰，除了備受期待的「街舞大師推廣課程」由四位專業老師—小P老師、小磬老師、大可老師、家妤老師傳授舞技精華，還有重頭戲「ALL STYLE 2ON2」熱血開戰，有八位街舞界高手參與對決，與選手同場較勁、實戰交流，讓觀眾大飽眼福。

▲▼第三屆DANCE ON LIFE街舞大賽激烈開戰　全台舞者齊聚竹縣Battle。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲KPOP COVER賽(上)冠軍、(下)第三名。

▲▼第三屆DANCE ON LIFE街舞大賽激烈開戰　全台舞者齊聚竹縣Battle。（圖／新竹縣政府教育局提供）

縣長楊文科表示，縣府辦理街舞大賽已邁入第三屆，三年來見證街舞文化的成長與蛻變。他強調，青年對舞蹈的投入與熱情，正是青春最耀眼的光芒，同時也感謝SYM連續三年的支持，讓選手及觀眾都有機會抽到大獎摩托車，本屆賽事評審陣容星光熠熠，由青年奧運國家教練古慶瑀擔任裁判長，聯手囂張老師、黑爸老師、百川老師、柏青老師、小磬老師、小莊老師、Dyzee老師等，見證選手熱血交鋒，給予專業建議與鼓勵，縣府很用心辦理街舞活動，推展街舞文化，希望大家每年都來新竹縣共襄盛舉。

教育局局長楊郡慈表示，本屆賽事由新竹縣政府主辦，SYM冠名贊助，聯華食品贊助、城市科大協辦，不僅免報名費、獎金豐厚。值得一提的是，今年更首度推出街舞WORKSHOP系列活動，自6月起至明年5月，每月至少一場由知名舞者親授的免費街舞課程，期望讓更多民眾認識、參與街舞，讓街舞文化持續發光發熱！更多活動詳情請上官方網站：https://www.danceonline.com.tw 或關注「新竹縣政府教育局青年事務科」Facebook粉絲專頁。

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