竹縣高中職成年禮嗨翻全場！12組學生為夢想熱血唱跳　偶像到場助陣

▲新竹縣政府教育局舉辦《Live!竹夢放送中》成年禮活動。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者楊智雯／新竹報導

人生的每個階段都充滿挑戰，尤其是青春期面對成長的磨練，也擁有探索自我的無限可能，為了鼓勵青年迎難而上、突破自我，新竹縣政府教育局於12月13日舉辦《Live!竹夢放送中》成年禮活動，邀集縣內10所高中職學校共計900名師生參加，以「青春夢想、勇氣實現」為主題，匯聚了青年競演、舞動竹夢、名人放大絕、竹夢成功夢想見證等精彩節目，並融合傳統的「授予智慧巾」古禮儀式，賦予青年成長要肩負起未來的責任，勇敢面對人生的新挑戰。

▲新竹縣長楊文科親臨現場為青年們加油喝采。

新竹縣長楊文科親臨現場為青年們加油喝采，他高度肯定學生們展現出的熱情與才華，同時也讚揚教育局用心籌辦各項活動，為學子們創造多元發展的機會，縣長楊文科勉勵在場的同學：「讀書固然重要，但全方位的發展更不可忽視。不要隨波逐流，要有夢想，並勇敢追逐，只要不畏艱辛、堅持到底，夢想一定能夠實現。」此外，他也強調，成年禮不僅是一次儀式，更是一種象徵，提醒青年在求學與職涯的旅途中，無論面臨何種挑戰，都要勇敢迎接並堅定前行。

▲青年競演讓現場嗨到最高點。

▲熱舞、熱音、爵舞、街舞輪番登場。

▲高中生們拿出壓箱寶，為夢想奮力一搏。

青年競演讓現場嗨到最高點，全縣10所高中職的12組精英學生齊聚縣府大禮堂，上演一場青春熱血的巔峰對決！熱舞、熱音、爵舞、街舞輪番登場，每一組都火力全開，嗨翻全場，東泰高中與竹東高中、六家高中、義民高中等隊伍的炸場演出，更讓評審們忍不住驚嘆：「臥虎藏龍啊！」高中生們拿出壓箱寶，為夢想奮力一搏，精湛表現燃爆全場，宛如一場大型選秀節目，精彩絕倫！

▲關西高中熱音社的蔡恩宇同學。

在舞台上表演需要時間累積才能上台，關西高中熱音社的蔡恩宇同學興奮地說：「之前都在戶外表演，這次能站上縣府大禮堂這麼專業的舞台，感覺超緊張又開心！很謝謝新竹縣政府提供這麼棒的舞台，讓我更認識自己，也學到好多，而且台下都是認識的同學，感覺親切又更有成就感！」他靦腆地分享：「未來我想要走音樂、也想要走商科，雖然還沒確定，但透過每一次的演出，我慢慢找到自己的方向，隨著每一次的演出解決突發狀況，我都覺得自己更進步了，現在遇到課業或生活上的困難，更有勇氣去面對了！」

▲最後壓軸的FEniX用帥氣演出詮釋全力以赴的精神。

為了讓青年更有勇氣追逐夢想，新竹縣政府教育局特別邀請到時下深受青年喜愛的偶像LCY呂植宇、Saturnday及FEniX到場助陣壓軸表演，並分享了自己逐夢過程中的心路歷程與挑戰，鼓勵在場學生勇於突破自我、追求理想。

在《森林之王》、《原子少年》高人氣的偶像LCY呂植宇，當練習生3年，在今年6月發行專輯，用自身經歷勉勵學生們，他說「心態最重要！挫折難免，關鍵是調整好自己，對自己的作品滿意最重要，用自信去感動別人！」句句金句打進人心，緊接登場的Saturnday也很激勵人心，他們在《原子少年》裡不斷磨練，直言：「挫折不可怕，每一次困境都有學到才重要，過去的每一步都成了現在的墊腳石！」最後壓軸的FEniX則用帥氣演出詮釋全力以赴的精神，他們提醒大家，無論面對課業或人生壓力，都要懂得適度休息：「去打球、聽音樂，或聽我們的新專輯都不錯！」

▲頒發多組最佳獎項鼓勵學生們的付出。

這些青年學子全力以赴的熱情，看得評審們都熱血沸騰，評審們肯定學生們長時間的付出累積實力，並頒發最佳默契獎、最佳造型獎、最佳舞技獎、最佳魅力獎、最佳潛力獎、最佳態度獎等獎項鼓勵學生們的用心，每組獲得2000元獎金，並選出冠亞季軍！

▲前三名由教育局楊郡慈局長親自頒發。

在眾人目光的洗禮下，這些高中生們展現了無與倫比的自信與勇氣，就是最大的成就！教育局楊郡慈局長親自頒發前3名，第3名由六家高中嘻研社和竹東高中吉他社共同獲得，抱走3000元獎金；第2名是義民高中爵舞社DANCEA，獲得5000元獎金，評審們大讚他們的整體演出穩定度高，而最後的冠軍寶座，則是由六家高中Swagger奪下，贏得8000元獎金，實至名歸。

▲教育局楊郡慈局長勉勵學生們勇敢探索未來。

這場成年禮也是高中生們展現自我、追逐夢想的舞台！教育局楊郡慈局長表示：「今年是第4年舉辦成年禮，過去曾用不同方式舉辦過，今年以競演和客家古禮智慧巾的結合，象徵責任與勇氣，學生站上舞台展現自我，就像成年後迎接挑戰的精神。」為讓參與學生感受到縣府滿滿心意與祝福，縣府不僅投入經費支持社團運作，還提供練舞場地、跨校展演機會及幹部訓練，幫助學生在參與中發掘天賦。此外，縣府更特別規劃暑期職業試探營隊，讓同學們走進職場，觀察行業翹楚的成功之道，並找到屬於自己的夢想方向，楊郡慈局長強調：「成年禮不只是一個儀式，更是探索未來的起點！」

新竹縣推動大專院校與高中職青年參加社團活動不遺餘力，這次參與的學生除可獲得成年禮證書，活動現場還抽出大禮，包括AirPods Pro 2、Nintendo Switch Lite、拍立得相機 instax mini 12及星巴克飲料券等，讓同學們滿載而歸。