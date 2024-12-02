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竹縣流行音樂日激發新世代創作能量　全國嘻哈決賽掀高潮

▲▼ 竹縣流行音樂日激發新世代創作能量　全國嘻哈決賽掀高潮 。（圖／青發局）

圖、文／新竹縣政府教育局提供

新竹縣政府打造「流行音樂日」，激發新世代音樂創作能量全開，為年末增添活力與熱情！昨(1日)在遠東百貨竹北店廣場熱力登場，吸引年輕音樂愛好者參與，來自桃竹竹苗10組校園熱音社團精采表演炒熱氣氛，最後壓軸「全國嘻哈擂台賽」決賽更是燃爆全場！各地嘻哈好手角逐前3名殊榮，每首歌曲充滿強烈節奏與真摯情感，反映出生活喜怒哀樂，讓現場觀眾不僅感受到音樂創作生命力，更親眼見證年輕人展現才華與自我風格的精彩瞬間。

▲▼ 竹縣流行音樂日激發新世代創作能量　全國嘻哈決賽掀高潮 。（圖／青發局）

新竹縣長楊文科表示，新竹縣推動大專院校及高中職學生青年參與社團活動不遺餘力，不僅有經費及場地補助，更舉辦多場豐富多元活動，此次以音樂為主題，首度舉辦「流行音樂日」，打造年輕音樂人的夢想舞台，本次「全國嘻哈擂台賽」由地方政府辦理更是全台首創，總獎金高達20萬元，感謝啟德機械起重工程股份有限公司及新竹縣私立芝麻村幼兒園贊助辦理，不僅為熱愛音樂、充滿創意的年輕人打造一個突破自我、展露自信的全國競賽舞台，也見證新世代無限能量與創造力！

本次賽事海選吸引近200位15歲至29歲熱愛嘻哈文化的全台青年報名，單人組12名及團體組7組的素人歌手經競爭激烈的初選勝出，站上決賽舞台一較高下，其中有27歲的上班族，自高中時期開始創作，曾參加過第一季「大嘻哈時代」選秀節目，以及擁有豐富比賽經驗且履獲佳績的24歲實力參賽者，曾在台中「超級盃」斬獲亞軍，本次以獲得評審團專業點評，進一步突破自我為參賽目標。

此外，去（112）年參與新竹縣「ALL IN」嘻哈MV拍攝的高中生有3位各自成功闖入決賽。還有寫歌多年但今日是首次舞台演出的21歲大學生，本次賽事最年輕入選者為年僅16歲的雙人組合。

決賽評審由三位業界頂尖大咖組成，可謂黃金陣容，有無數嘻哈愛好者心中的偶像與導師，嘻哈界OG傳奇人物「老莫ILL MO」、接著是年輕饒舌音樂人的指標人物之一，有著「台饒風格教科書」美譽的「蛋頭」，及製作無數膾炙人口歌曲的知名金曲製作人「剃刀蔣」，三位評審有著敏銳的洞察力和專業的見解，評審團的專業背景和卓越成就，為參賽者帶來難能可貴的指導和啟發。

這次不僅入選決賽的新秀歌手們帶來令人耳目一新的精彩演出，展現了新生代的創意與實力，老莫ILL MO與蛋頭，兩位重量級人物攜手登台，首度合體演出，更是帶動整場活動的高潮氛圍。而眾多優秀參賽者經激烈競爭，最終脫穎而出並榮獲佳績，單人組方面，冠軍Black MIC獲獎金40,000元；亞軍由Kush獲20,000元，去年就讀於新竹縣六家高中就曾參加新竹縣政府教育局所舉辦「all in嘻哈cypher活動」；季軍SCAR・ED獲10,000元；而團體組則由2位來自政大黑音、21歲的Soley and Shimmy奪下冠軍並獲得獎金60,000元；亞軍SOLARISM與季軍EgoCahser分別獲得40,000元與30,000元，教育局楊郡慈局長親自頒獎表揚，以實際行動肯定青年朋友發掘自身潛力，實現夢想！

縣府教育局長楊郡慈說，「流行音樂日」不僅是一場音樂盛會，更是對新世代音樂創作的一次全方位展示，讓更多年輕人能夠勇於追求音樂夢想，並與來自不同領域的音樂人交流合作，激發出更多創意和靈感。「社團新幹線」也讓學生能累積豐富的學習歷程，透過社團活動交流學習、自我表現才能，進一步激發更多學習的可能性與潛能。

新竹縣自110年以來持續為青年學子提供多元活動及社團資源，促進青年多元展能補助經費迄今累計撥款超過百萬元，除經費上的支援，亦免費開放縣內青年學子使用「Young Space」青年社團據點，包含專業練團室、2間全鏡面多功能教室及「FUN舞空間」，至今累計超過550人次使用。

12月15日將推出今年最後一場主題參訪活動，現正報名中，青年學子們不要錯過！更多社團資源及活動詳情請至「新竹縣政府教育局青年事務科」facebook 粉絲專頁查詢。

▲▼ 竹縣流行音樂日激發新世代創作能量　全國嘻哈決賽掀高潮 。（圖／青發局）

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