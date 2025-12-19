《青春任意門》責任印記　竹縣成年禮領航940名青年學子「大膽竹夢」

▲新竹縣副縣長陳見賢（中）、教育局長楊郡慈與縣內10所高中職校長、學生代表共同合影，宣告「青春任意門」成年禮正式啟動。

圖、文／新竹縣政府教育局提供

新竹縣政府教育局今（19日）在縣府大禮堂舉辦《青春任意門》成年禮活動，邀集縣內10所高中職學校學生參加，以「大膽竹夢，青春同行」為主題，匯聚了青年競演、古禮儀式、名人放大絕等精彩環節，並由副縣長陳見賢、局長楊郡慈、10所高中職校長及學生一同留下「責任印記」，標誌著學子們從青澀走向成熟，肩負起未來挑戰的使命。

▲學子們一同留下象徵成長的「責任印記」，標誌著青年從青澀走向成熟，並肩負起未來挑戰的使命。

本次成年禮的重頭戲「青年競演」環節，邀請來自全縣10所高中職的12組優秀學生隊伍展開巔峰對決。參賽隊伍使出渾身解數，表演內容涵蓋勁歌熱舞、創意調酒等多元形式，充分展現竹縣學校青春風采與活力。現場觀眾與評審掌聲不斷，各校應援團的熱情加油，將氣氛推向高潮，共同見證青年學子追夢路上的堅持與無畏能量。

▲▼「青年競演」環節匯聚10所學校、12組隊伍，學生們在舞台上大秀勁歌熱舞，充分展現竹縣青年的熱情與活力。

副縣長陳見賢也到場為參與競演的隊伍喝采，頒發成年證書予各校代表同學，同時進行「責任印記」的創新古禮儀式，賦予青年學子勇氣、智慧及懂得感恩的祝福。陳副縣長表示，教育局六年來持續舉辦成年禮，每年都有超過800名師生共襄盛舉，今（114）年更是高達940名，顯見活動深獲響應。他語重心長地勉勵現場同學：「只要你們有夢、有勇氣，無論選擇哪一條道路，都能走得踏實而精彩」。他強調，成年禮不僅是一個儀式，更是一個重要象徵，提醒青年在未來的求學與職涯旅途中，無論遇到任何挑戰，都要勇敢面對、堅定前行。

▲副縣長陳見賢親自頒發成年證書予學生代表，給予現場940名青年學子勇氣、智慧與感恩的祝福。

活動也特別邀請時下深受青年喜愛的偶像LCY呂植宇、Saturnday及VERA帶來精采的舞台演出，同時分享自己逐夢過程中的心路歷程與挑戰，更鼓勵在場學生勇於突破自我、追求理想。教育局楊郡慈局長表示，今年成年禮相當精采，也希望藉由這樣的舞台激發學生勇於表現自我，培養面對困難的勇氣。此外，為表達縣府的祝福，每位學生除獲得成年禮證書外，現場還準備了AirPods Pro2、Switch主機、JBL GO防水藍牙喇叭、柯達立可拍相機等豐富抽獎禮品，讓同學們滿載而歸。

▲▼超人氣偶像LCY呂植宇（上圖）、Saturnday（下圖上）及VERA（下圖下）受邀登台獻唱，將成年禮活動氣氛推向最高潮。

新竹縣政府教育局將持續提供多元資源支持青年全方位發展，包括社團活動經費補助、創新活動、工作坊課程及青年據點免費借用等。欲了解更多資訊，請參考新竹縣政府教育局青年事務科臉書粉絲專頁或電洽新竹縣政府教育局青年事務科（03-5518101分機2895）。