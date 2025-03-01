呼籲青年響應SDGs　新竹縣114年青年節系列活動開跑

▲新竹縣政府教育局推出「青年節永續未來」系列活動，活動官方網站於今(1)日正式上線！

圖、文／新竹縣政府教育局提供

為響應SDGs永續發展、凝聚青年力量，新竹縣政府教育局特別推出「青年節永續未來」系列活動，活動官方網站(https://gofuture.tw/)也於今(1)日正式上線！本次活動結合竹竹苗三縣市的資源，3月起陸續展開青年永續限定活動、集章換好禮、線上串聯等精彩活動，期望青年朋友實踐永續理念，發揮影響力，成為改變世界的行動者！

楊文科縣長表示，青年是轉動城市重要的動能，而SDGs永續發展是全球重要的議題，讓每個青年都能意識SDGs的重要性並在日常生活中有實際行動，打造美好生活絕對不是夢想，因此教育局特別在青年節這個月份推出「青年節永續未來」系列活動，新竹市及苗栗縣政府也共同響應推出限定活動，民眾只要參加其中任兩場並出示與現場活動名稱合照，就能獲得價值200元的超商禮券！號召青年朋友透過實際行動支持永續議題，一起為未來盡一份心力！

新竹縣政府教育局楊郡慈局長表示，「青春永續 GO FUTURE」不只是口號，更是行動！此次除新竹縣外，更串聯新竹市及苗栗縣的力量，展現青年行動力，熱情邀請所有熱愛環保、關心未來的年輕人，一同來感受充滿創意與活力的永續盛會，相關活動資訊將在新竹縣政府教育局青年事務科粉絲專頁及青年節永續未來官方網站(https://gofuture.tw/)公布，歡迎大家一起為地球的未來努力！