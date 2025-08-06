新竹縣成立第二座青年創業據點　新竹社會創新基地114年進駐團隊招募中

▲「新竹社會創新基地（Hsinchu Social Innovation Hub）」成為新竹縣第二座創業據點。

圖、文／新竹縣政府教育局提供

新竹縣政府強力輔導青年創業，挹注資源協助青年實現創業夢想，「新竹社會創新基地（Hsinchu Social Innovation Hub）」將繼「新竹青創基地」成為新竹縣第二座創業據點，現正招募114年進駐團隊，即日起至114年8月31日(日)止開放申請，歡迎滿懷熱忱、對社會創新議題有興趣及希望發揮社會影響力的青年踴躍投件!

新竹社會創新基地（Hsinchu Social Innovation Hub）位於本縣同心樓（身心障礙綜合福利服務中心）3樓，占地約460坪，內設共享工作空間、獨立工作空間、展覽活動空間、培訓互動教室、會議室等多功能設施，此基地以社會企業及社會創新為發展核心，提供青年創業團隊所需之專業空間、設備資源及經營輔導，期許青年經由本基地營運單位的培植輔導下參與各項社會議題，並以創新方式增進解決社會問題的能力，進一步創造新竹縣永續創業的動能，深化在地經濟與社會影響力。

新竹縣長楊文科表示，近年來社會企業在全球萌芽發展已成趨勢，透過商業模式來驅動社會使命，用永續營運解決社會問題，而目前全台青年社創基地共有4座，分別由中企署、新北市、桃園市、及臺中市推動設置，而「新竹社會創新基地（Hsinchu Social Innovation Hub）」成立後將成為除中央及直轄市推動外，首座由縣市政府成立之青年社會創新基地。基地具備強大輔導能量，進駐基地的團隊除可以優惠價格使用空間外，還可享有個別化創業輔導及協助企業媒合並可運用基地位址進行營業登記。另外基地也會定期舉辦涵蓋社會創新倡議及議題實作、公共議題研討會等相關活動，亦規劃辦理培力課程及參與國際級的新創展會，爭取團隊更多曝光機會。

此次基地招募對象為對社會福利、社會企業、社區營造、青年創業或多元議題（如：銀髮及青銀共創、綠能環保、新住民、教育等議題）有興趣之個人、團隊、營利組織及非營利組織，申請採線上報名https://www.surveycake.com/s/zrKN2，從即日起至114年8月31日(日)截止收件，並在114年9月3日(三)採視訊會議進行線上審查，成功通過的團隊可從114年9月15日起至115年9月14日止進駐。

新竹縣政府教育局楊郡慈局長表示，新竹社會創新基地將扣合聯合國永續發展目標SDGs，營造創新創業實證場域，發掘多元社會創新模式，同時提供進駐團隊與企業鏈結，積極面對共同面臨的社會、環境及經濟發展的挑戰，進而達成永續發展的目標。本次進駐招募歡迎希望發揮社會影響力的青年踴躍投件申請，加入新竹社會創新基地的行列。相關詳情可上新創竹夢資源網(HYS, Hsinchu Youth Startup）查詢或至「新竹縣政府教育局青年事務科」FB粉絲專頁，亦可電洽03-5593142分機3514蔡先生。

詳情可查詢：https://www.surveycake.com/s/KXdyR