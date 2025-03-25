全新版《花蓮趣》出刊！春遊花蓮全攻略　盡賞縱谷百花爭艷

▲全新改版的《花蓮趣》第52期春季號介紹縱谷繁花盛開百花齊放的知名景點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

2025年全新改版的《花蓮趣》第52期春季號出刊囉！國內外遊客訪花必備的花蓮觀光季刊《花蓮趣》，本(114)年春季號〈封面故事〉結合今年度主題「繁花盛開」，帶領旅人探訪花蓮百花齊放的春景。

本期全新版《花蓮趣》引領遊客從富里鄉四季綻放的花海景觀區與稻草藝術季，到春寒料峭時分的壽豐鄉玉山神學院、樹湖步道沿途迎風盛開的櫻花，以及光復鄉大農大富平地森林園區的油菜花田和大波斯菊，還有沿著興泉圳盛開的風鈴木。

花蓮縣府盼民眾趁著百花齊放來花蓮享受全台最美麗迷人的春日旅程，今年全新單元〈一鄉一特色〉帶領旅人探訪文化薈萃的花蓮市與保留移民軌跡的吉安鄉；〈碳索日常〉則帶著大家搭上臺鐵觀光美學列車「山嵐號」，在車上不僅能吃在地、食當季，更能盡收令無數旅人流連忘返的縱谷美景。

縣長徐榛蔚表示，從年初五月天「Just Love It！一路向東」演唱會的加持，到農曆春節前後「花蓮太平洋燈會」榮獲全台燈會活動高聲量，以及東大門夜市勇奪「夜市王」節目總冠軍等一連串好消息，也促使到訪花蓮旅客創下疫後新高。而睽違6年，於2024年12月12日再次開航的「香港－花蓮」包機直航，每週4天固定往返，迄今已運載兩地破萬旅人來往香港繁華都會與花蓮療癒山海之間。除了國際航班，縣府也爭取到「台北－花蓮」每天都有航班，便利花蓮對外交通。而在縱谷間則有台鐵山嵐號往返於花蓮和池上，提供奢華輕旅行遊程，讓世界旅人細細品味花蓮的魅力。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，花蓮春夏活動精彩多元，歡迎遊客趁著「2025賞螢季」（03 ／14-05 ／18），在螢光精靈的陪伴下探訪花蓮的浪漫春色；「2025曼波新城國際疊石藝術節」（4月至7月）不但可以一覽七星潭的壯闊山水與蔚藍海洋，還能看到國內外藝術家精彩的疊石作品；4月3日（四）下午2點在花蓮縣文化局演藝廳舉辦的「0403繁花盛開大健康旅遊多媒體音樂會」，以音樂傳遞花蓮震後重生的希望，歡迎各地遊客來一趟「大健康旅遊」。

此外，遊客們更可以提前預約來花蓮的夏季行程，從花蓮市區精彩熱鬧的「2025花蓮夏戀嘉年華」（7月份），好友相約在東大門廣場享受夏夜音樂狂歡；到最適合親子闔家來消暑度假的「2025紅面鴨FUN暑假」（7月至8月），沉浸在壽豐鄉鯉魚潭風景區的湖光山色間盡情遊玩；再到「2025花蓮太平洋南島聯合豐年節」（07 ／18-07 ／20），迎接充滿台灣原住民與南島文化特色的夏日盛宴，讓旅人感受「越在地．越國際」的文化魅力。

花蓮縣政府為推行「永續花蓮」政策，並推動2025年為花蓮零碳元年，由觀光處率先攜手花蓮高爾夫球場推出「以球養樹」計畫，與綠色冀泉社會企業等民間單位共同推動ESG零碳旅遊，讓遊客來花蓮盡情揮竿的同時也能植樹養綠；相關遊程內容在本期《花蓮趣》的〈一頁花蓮〉專輯中都有提到，讓花蓮的「養樹零碳旅」變成一種旅遊新時尚，更讓低碳永續的理念落實在來花蓮的每一趟遊程當中。

《花蓮趣》各期分別於3、6、9、11月發行，每季發行21,500本，分送國內外各大組團社、旅服中心、駐外單位，以及縣內旅館民宿等，遊客也可透過花蓮觀光資訊網官網即時閱覽中、英、日、韓文版本線上電子書，隨時掌握花蓮旅遊的第一手情報，並可至線上填寫問卷參加抽獎活動。

更多《花蓮趣》電子書精彩內容，請上《花蓮觀光資訊網》https://tour-hualien.hl.gov.tw/查詢。

