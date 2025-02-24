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串連四鄉五島！馬祖「藍調時光活動」週六登場　亮點好康大公開

▲▼ 4時候來馬祖！馬祖藍調時光系列活動週六登場，為期四個月亮點好康大公開！ 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲馬祖藍調時光系列活動週六登場，為期四個月亮點好康大公開。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／馬祖報導

台灣觀光100亮點旅遊好康一波接一波，為推廣此次入選的馬祖三大觀光亮點，連江縣政府打造的「馬祖藍調時光系列活動」，將於3月1日起熱鬧登場，四大主題活動串連四鄉五島，亮點好康一公開就引起熱議。今年春遊馬祖，可暢享食宿遊購行好康優惠，拿超人氣吉祥物鷗霸紀念品，還有機會獲得萬元圓夢金！

連江縣交通旅遊局表示， 3月1日率先展開的包括收服鷗霸踩點活動、坤坵許願沙灘圓夢活動、春遊馬祖消費集章送好禮，皆為期四個月，跳島大坵抽鹿角活動則是4月限定活動。

▲▼ 4時候來馬祖！馬祖藍調時光系列活動週六登場，為期四個月亮點好康大公開！ 。（圖／記者林名揚翻攝）

交旅局進一步說明，收服鷗霸踩點活動特別以吉祥物鷗霸打造出三座造型各具特色的公仔，模樣相當逗趣，分別放置於馬祖地質公園南竿秋桂山海岸景觀區、莒光坤坵沙灘、北竿大坵島，正陸續跳島安裝中，凡非設籍馬祖連江縣之旅客（服役連江縣軍人除外），不限年齡與國籍，完成踩點任務即可獲得各點位指定紀念徽章，每款限量500份，兑完為止！

▲▼ 4時候來馬祖！馬祖藍調時光系列活動週六登場，為期四個月亮點好康大公開！ 。（圖／記者林名揚翻攝）

坤坵許願沙灘圓夢活動更是祭出30個圓夢機會、30萬總圓夢金，凡年滿7歲(含)以上不限國籍均可報名參加，3至6月每月都有不同願望主題，月月皆可參加、月月開獎，其中3月份願望主題為馬祖旅遊，歡迎至活動官網報名參加，完成跳島馬祖的願望！

春遊馬祖消費集章送好禮不僅可享食宿遊購行好康，還有限量600份鷗霸紓壓球可拿，凡非設籍馬祖連江縣之旅客（服役連江縣軍人除外），至活動優惠店家消費，並完成指定任務即可獲得1枚電子章，集滿3枚電子章，並於合作優惠店家消費總金額達1仟元以上，即可兌換。

▲▼ 4時候來馬祖！馬祖藍調時光系列活動週六登場，為期四個月亮點好康大公開！ 。（圖／記者林名揚翻攝）

4月限定的跳島大坵抽鹿角活動為期一個月，購買船票前往大坵島就可拿到歡慶馬祖主打星刮刮卡，限量5千份，發完為止，有機會抽到超Q鹿角造型髮箍及店家優惠好禮。

交旅局也提醒，今年南竿出發大坵航線暫定於3月中旬啟航，如欲前往北竿大坵島參加活動，請務必先上馬祖海上交通訂位購票系統查詢大坵島際交通航班時間。此外，系列活動相關訊息皆已公布於活動官網，以及馬祖卡蹓趣Facebook粉絲專頁，歡迎踴躍參與。

▲▼ 4時候來馬祖！馬祖藍調時光系列活動週六登場，為期四個月亮點好康大公開！ 。（圖／記者林名揚翻攝）

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