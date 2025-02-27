228連假善用公共運輸！東部轉乘優惠至3／2　大眾運輸優惠全攻略

▲▼228連假東部公共運輸各項優惠辦法及時程資訊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節過後的第一個連續假期228連假即將到來，為便利返鄉及暢遊花蓮的旅客減少自駕車舟車勞頓及避免車流壅塞，花蓮縣政府歡迎民眾多加利用大眾運輸工具規劃返鄉及旅遊行程。

縣府表示，交通部公路局於228連假規劃多項優惠措施，優惠期間自2月27日起至3月2日止，各項優惠措施如下：

一、國道客運票價優惠：90條國道客運路線享平日優惠價或原票價85折優惠。

二、公共運輸轉乘優惠：搭乘國道客運、台鐵、高鐵，10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費。

三、東部限定優惠，優惠期間2月28日起至3月2日止，下述優惠擇一使用：持搭乘國道客運票根向指定租車業者租車享優惠，此外持汽、機車租車憑證正本及國道客運去、回程票證(票根或購票證明)，可再折抵票價(租用小客車每車每次折價200元、租用機車每車每次折價100元)。購買東部台灣好行超值套票或當地住宿證明，可享北宜來回票4人同行1人免費優惠，回程再抵退200元。

花蓮縣政府表示，花蓮公共運輸提供多元管道以滿足旅客返鄉及遊覽花蓮的移動需求，包括17條公路客運、10條市區客運，其中涵蓋台灣好行有304洄瀾東海岸線（郵輪式公車）、309玉長豐濱線（郵輪式公車）、「310太魯閣線」以及「縱谷花蓮線」，包含有303B縱谷花蓮線一日遊303B（週二~週日行駛，郵輪式公車）、303C縱谷花蓮線一日遊303C（週一行駛，郵輪式公車）、303D縱谷花蓮線半日遊303D（每日行駛，郵輪式公車），皆能滿足花蓮山海景點的交通抵達。

此外，交通部公路局與宜花東縣政府為鼓勵遊客或當地民眾搭乘公共運輸，減少私人運具使用實施的東部轉乘優惠時程將於至114年3月2日止，敬請民眾多加留意善加利用。

花蓮縣政府建議民眾出門前可善用各類交通官網包括「公路客運即時動態資訊網」、線上轉運站「Hualien Yo真行」、「花蓮交通e點通」、「台灣好行」及「台灣觀巴」等交通官網，皆能查詢公共運輸班次、時刻及預約相關資訊，事先查詢班次並規劃行程即可暢遊花蓮免壅塞。

東部轉乘優惠詳情可至交通部公路局網站114年和平紀念日連假疏運專區查詢（www.thb.gov.tw）或洽交通部公路局客服電話0800-231-161。