春遊最強推薦！　白金四季．井仔腳鹽田藝術節即將震撼登場

▲口碑爆棚、萬人敲碗期待的「白金四季 井仔腳鹽田藝術節」將於3月29日震撼登場，是春遊最強推薦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

搶攻春末旅遊熱潮，全台年度最受矚目的地景藝術盛事，口碑爆棚、萬人敲碗期待的「白金四季 井仔腳鹽田藝術節」將於3月29日（六）震撼登場，屆時春暖「鹽」花開，正是出遊賞鹽田的好時機！

邁入第3年的鹽田藝術節，每年都以突破性的演出顛覆想像，從「秋22白金之舞」到「秋24聽海之心」，場場經典、口碑炸裂，讓無數遊客驚嘆。今年更邀請國際級大提琴家-張正傑攜手國內京劇第一把交椅-美猴王朱陸豪「鬧嗨鹽田」，結合音樂、戲劇與鹽田夕陽，打造最獨特的文化體驗，勢必再創藝術節巔峰！

由交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處、台灣守護文創、晉基建設、晉基守護教育基金會，共同舉辦的「白金四季 井仔腳鹽田藝術節」，自2022年首度舉辦以來，皆帶來顛覆想像的藝術體驗。第一屆「秋22白金之舞」，由享譽國際的「藝姿舞集」讓傳統藝陣、現代舞蹈在鹽田夕陽中共舞，詩意場面深植人心；2024年「秋24聽海之心」由「優人神鼓」將鼓樂融合靜坐、武術，打造令人屏息的音樂饗宴。觀賞民眾產生巨大迴響，讓藝術節成為雲嘉南旅遊、藝術與文化結合的代表性活動。今年「春25張正傑鹽田夕陽音樂會」以古典樂曲結合京劇形式打造別開生面的「古典音樂會」，為親子家庭、旅遊愛好者與文化體驗玩家帶來最獨特的鹽田藝術盛宴。

井仔腳瓦盤鹽田經營者、台灣守護文創董事長陳仁昌表示，井仔腳鹽田一年四季景色各異，每一次造訪都能感受不同風貌。更隨著季節變化，孕育出珍貴的鹽花與二層鹽，誠摯邀請民眾前來親身體驗，感受鹽田四季的美麗與韻味。

雲嘉南管理處處長徐振能也分享：無論是親子共遊、好友出走，還是文化探索，「白金四季．井仔腳鹽田藝術節」都能滿足你，今年由藝術界名嘴張正傑教授攜手樂團弦外之音鬧嗨鹽田的獨特內容，絕對讓你顛覆感官。這個春天，就讓我們相約井仔腳瓦盤鹽田，體驗全台最獨特的地景藝術節，共同見證這場令人驚艷的鹽田盛事！3月29日，大家不見不散！