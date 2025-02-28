花蓮分署連假後首拍！土壤肥沃農地　還有空拍畫面可看

▲花蓮縣瑞穗鄉農地坐落花東縱谷平原，有富源溪與秀姑巒溪流域通過，土壤肥沃，被譽為台灣的稻米之鄉。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮分署訂於今年3月4日星期二將舉行228連假後首場「123全國聯合拍賣會」，本次拍賣會推出多筆優質法拍物件，包含位於花蓮縣瑞穗鄉土地及台東縣東河鄉房地，不僅地理位置優越，花蓮分署更運用無人機航拍技術，讓標的資訊一覽無遺，是值得關注的好物件，有興趣的應買人，可把握難得之機會。

不動產部分，統一於下午3時開標，且均兼採「現場」與「通訊」投標。本次最值得留意的標的，為花蓮縣瑞穗鄉青山段552地號農地，面積高達3015.29平方公尺（約912坪），權利範圍全部，土地方正平整，原種植稻米，查封時甫收割完成。由於坐落在花東縱谷平原，附近剛好有富源溪與秀姑巒溪流域通過，土壤肥沃，被譽為台灣的稻米之鄉。本次已進入第二次拍賣程序，底價下殺至210萬元，自用、投資兩相宜。

▲台東東河鄉泰源村本部落房地，屋況雖較老舊，但附近生活機能健全。

另一件同樣進入第二次拍賣程序的物件，則位在台東縣東河鄉：甲標係東河鄉泰源村本部落房地，屋況雖較老舊，但附近生活機能健全，底價僅90萬元；乙標則位於瑪屋撈外段523地號，面積達1712.03平方公尺（約517坪），權利範圍全部，附近有馬武溪流域通過，環境優美。

為了讓民眾更清楚了解拍賣標的，花蓮分署透過無人機航拍影片，完整呈現法拍物件的地形環境、周邊機能及發展潛力。民眾無需親自勘查，即可透過高畫質影像掌握標的全貌，提高進場應買之意願。

動產部分，當天拍賣多台車輛，變賣小型無人機、韓版服飾等商品，詳細時間及資訊，請上花蓮分署官方網站（https://www.hly.moj.gov.tw/）或行政執行署拍賣公告查詢系統（https://gov.tw/3eF）查詢。歡迎民眾到場撿便宜、搶好康！

★「花蓮縣瑞穗鄉青山段552地號」空拍影片連結：

https://www.youtube.com/watch?v=9lsUZf-Bt5Y