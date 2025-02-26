罕見天象別錯過！228連假合歡山賞「七星連珠」　賞星全攻略曝

▲海拔3000公尺以上的合歡山區是夜晚觀星聖地。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年二二八連假期間上演的百年罕見「七星連珠」天文奇觀，太魯閣國家公園提醒計劃前往合歡山觀賞星空的遊客，應注意以下安全事項及遊覽建議。

1.高山氣候注意事項

合歡山海拔超過3000公尺，氣溫低且夜間寒冷。遊客需攜帶足夠的保暖衣物及防寒裝備，並做好充分準備，以應對當地的低溫天氣，確保安全與舒適。

2.高山區域道路與停車安全

由於合歡山道路狹窄，且停車空間有限，尤其在連假期間遊客較多，建議遊客事先查詢路況與停車情況，並避免違規停車，以免造成交通阻塞或影響他人安全。

3.住宿安排建議

合歡山及清境地區的住宿需求高，尤其在連假期間，住宿空間可能緊張。為確保住宿順利，遊客應提前預訂住宿，避免臨時找不到合適的住宿場所。

4.避免疲勞駕駛

長途駕駛尤其在高山道路上可能會造成疲勞，遊客應保持良好的駕駛狀態，並隨時關注自己的身體狀況，避免疲勞駕駛，保障自身與他人安全。

5.即時路況資訊查詢

太魯閣國家公園鼓勵遊客使用「幸福公路App」或公路局官方網站，隨時查詢最新的交通與路況資訊，提前做好規劃，確保行程順利。

6.遵守國家公園法規

遊客在遊覽過程中應遵守國家公園的相關法規，不攜帶易燃物品、不破壞生態環境，並注意停車規範，避免隨意停車或違規停放，造成交通阻塞或對他人安全造成威脅。

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▲太管處呼籲於欣賞合歡山壯麗星空之餘，應共同維護自然資源與生態環境。

太魯閣國家公園呼籲所有遊客，於欣賞合歡山壯麗星空之餘，應共同維護自然資源與生態環境，確保每位遊客度過一段安全、難忘的旅程。