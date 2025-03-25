院會再杯葛！綠佔主席台要求先處理「游智彬案」　藍無力排除

▲民進黨團杯葛院會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

桃園市政顧問、新黨副秘書長游智彬21日跑到立法院議場二樓直播，除了用性羞辱言語攻擊綠白立委，又與媒體、立委助理、立院駐衛警起衝突、甚至偷拍女記者，院會也為此杯葛，國民黨希望推反廢死、反戒嚴公投也無疾而終。今（25日）院會原定繼續處理公投案，但綠營要求先處理游智彬脫序行為，韓國瑜宣布休息10分鐘，綠委再度占領主席台。藍營僅少數立委舉牌抗議，隨後離場。截稿時杯葛已經一小時，僅剩零星立委在主席台上，藍營仍未排除。

▼藍營僅舉牌抗議。（圖／記者屠惠剛攝）



穿著桃園市政顧問背心的新黨副秘書長游智彬上週五跑到議場2樓直播，並酸郭昱晴是端茶小妹、麥玉珍台灣國語、王美惠「大塊呆」、林楚茵與他人共享夫婿、得淋病，直播內容不堪入目，更多次槓上現場媒體、警告立院駐衛警「別讓我找到機會修理你」。

此事引起綠營不滿，也提起權宜問題，要求韓國瑜處理，韓國瑜則宣告，經秘書處查明，游智彬有記者證，至於是什麼媒體、如何申請，立法院會進一步查明。陳玉珍則幫腔游智彬，稱游智彬是她的助理「我現在聘他」。並與現場綠委互罵賣國賊，吵得不可開交，最終院會杯葛，並未處理藍營提出兩公投案。

而今日院會原定處理國民黨團提出兩大公投，但9點院會一開，民進黨團就提出權宜問題，要求立法院長韓國瑜先處理上周游智彬大鬧議場案，隨上包圍主席台，而藍營反應慢半拍，現場藍委人數不多，僅王鴻薇、張嘉郡、林倩綺上去意圖拉扯，但效果不大。

綠營要求不要護航游智彬、並提出調查報告，綠委質疑，有民眾黨工可以設立平台提供填表單、申請立院2300多張媒體證，這是怎麼審核的？韓國瑜並未回應僅表示，不要對著院長耳朵吼叫，耳朵很不舒服。隨後宣布休息十分鐘，並離開院會，讓綠營再度占領主席台。

期間，僅零星藍委上前跟綠委、部會閣員話家常，15分鐘過去後，院會並未再開，而是約20名藍委帶著標語回到議場，由藍委王鴻薇帶頭喊口號，「治國無能、癱瘓國會、當家鬧事、民進黨在鬧笑話、所有民進黨閣員都在旁邊浪費時間、民進黨團在打卓榮泰罰站、打卓揆的臉」。而拿完手板拍照後，國民黨團成員就回到位置上，並未進一步抗議或排除。

綠委僅在主席台上鼓掌回應，王鴻薇再努力一點，罷免連署要破三萬了，恭喜恭喜，超越徐巧芯。綠委王美惠則提醒，「好了啦，連署要破三萬了不要站在這邊。」零星衝突就這樣結束，僅剩藍委陳玉珍跟翁曉玲拿著手機到處直播議場狀況。