「藍委像賴著不走的中配」　焦糖哥哥籲：簽罷免連署送他們回中國

▲「焦糖哥哥」陳嘉行。（圖／翻攝自臉書／焦糖哥哥-陳嘉行）

記者郭運興／台北報導

陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞日前因在台發表武統言論，遭移民署處分25日前離境。劉振亞24日表示，絕不認錯，也不會主動離開。對此，「焦糖哥哥」陳嘉行今（25日）列舉3點表示，國民黨立委們就像賴著不走的中配，驅離「武統中配」是台灣人意見一致的事，但卻對傷害台灣更深的藍白立委極度容忍。他強調，台灣人並非無能為力，只需走出家門，幫忙簽罷免連署，送藍委回中國當個堂堂正正的中國人。

陳嘉行表示，這陣子全台灣大多數思維清楚的人，都無法忍受那些生活在台灣的中配，享受所有福利，卻每天喊殺喊打，羞辱台灣，驅離「武統中配」是台灣人民少數意見一致的事，也難得和中國網友有高度共識。

陳嘉行表示，但台灣人民卻對說著一樣的話，有著一樣思維，但做傷害台灣社會更深的中國國民黨與民眾黨立委極度容忍，或者選擇性忽略。

陳嘉行列舉3點說明，第一、中配每天嫌台灣這個不好那個不好，像極了「中國國民黨在台灣」。「一問都不好，一勸都不回」是這次中國網友最精闢的見解，是不是像極了國民黨。

陳嘉行說，藍營立委跟著紅媒長年數落台灣、貶低台灣人（社會）；但跟他們說「台灣海峽沒加蓋」，台灣這麼不好，當台灣人這麼不堪，你為什麼不回中國？藍白立委買張機票就能回去你們的「祖國」當中國人，你看他們哪個肯？是不是像極了「亞亞在台灣」。

第二、用中國式的「言論自由」攻擊台灣的言論自由。陳嘉行指出，一天到晚在媒體上歌頌中共武力侵台，要在台灣土地上插滿中共的五星紅旗，中配是在中國抖音上說，而國民黨立委則是在台灣跟中國媒體上說。

陳嘉行再說，如果認為中配的鼓吹「武力侵台」不是言論自由，但又對藍營說過類似或一樣的話視而不見，不會覺得有點「雙重標準」嗎？況且目前被驅離的中配，可沒有像那些自認是中國人的藍營立委手握生殺大權，怎麼反而縱容藍委為所欲為。

另外，陳嘉行認為，政客跟紅媒喜歡將「武力侵略台灣」美化成「和平統一台灣」，但統一即侵略，武力攻擊哪有和平可言，這完全是矛盾修辭，騙笨蛋用的。

第三、僅能驅離武統中配但無法比照辦理一樣的藍營立委。陳嘉行直言，大家對驅離中配有高度共識，政府也有法律依據可以合法驅離，但偏偏對台灣傷害更深的藍白立委，莫可奈何。

陳嘉行批評，藍白立委刪凍國家預算，批評台灣政府這個不好那個不好，三天兩頭跟著中共大外宣懷疑美國、懷疑台積電，懷疑所有支持台灣人的國家跟企業；但卻對揚言武力侵略台灣的中共深信不疑，這不是喪心病狂還能是什麼？

最後，陳嘉行強調，台灣人對那些心中只有中共（國）的藍營立委並非無能為力，只需走出家門，找個罷免連署站，填寫資料後，就能幫國民黨立委完成心願，讓他們恢復成平民百姓。藍委被中華民國的法規限制實在太可憐了，請大家幫幫忙簽連署，送藍委回中國當個堂堂正正的中國人。

▼陳嘉行怒嗆國民黨立委像是「賴著不走的中配」。（圖／記者林敬旻攝）