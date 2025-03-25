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美對等關稅大刀將砍下　台灣晶片可望逃過一劫

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）預計自4月2日起，針對全球主要貿易夥伴祭出「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策。美媒22日引述川普政府內部消息指出，白宮將縮小首波關稅範圍，不會針對晶片、汽車等特定產業，被列為「骯髒15國」（Dirty 15）之一的台灣，雖然晶片可望暫時避過關稅衝擊，但恐怕仍難豁免於對等關稅。

根據美國政府官員向媒體透露的訊息，這項對等關稅措施將透過總統緊急經濟權力執行，有可能自4月2日起立即生效，並針對與美國貿易逆差過高的國家實施差別化關稅。台灣因對美貿易順差龐大，被列入美國貿易代表署（USTR）2月公布的「關注名單」，與中國、日本、韓國、印度、歐盟、越南等主要經濟體一同面臨潛在關稅風險。

美國財政部長班森特（Scott Bessent）近日表示，川普政府將如期公布對等關稅清單，屆時各國將接獲一個具體稅率數字，代表對美輸出商品所面臨的關稅稅率。他強調，這項政策的核心是回應那些對美國產品課以高額關稅、且貿易額龐大的國家。

據了解，白宮已與多個貿易夥伴國進行非正式協商，當中包括加拿大與墨西哥。消息指出，美方表達明確立場，即這些國家無法獲得豁免，但不排除在4月2日之後開啟雙邊談判，視情況調整稅率。

儘管川普政府強調該政策以「對等」為原則，但許多業界與外國政府代表對政策執行細節仍感到不安。有企業代表向《路透》表示，至今未收到具體申請豁免的程序指引，使企業難以提前部署；甚至有華府遊說團體致電白宮，希望釐清豁免標準，卻被回應「任何承諾都可能削弱未來談判的籌碼」。

川普政府已表明，將持續與各國談判以降低貿易不平衡，但同時也展現強硬立場，藉由「先課稅、再談判」的策略，試圖為美方取得更有利的談判地位。多位官員認為，美國的目標是在各方「被逼到死角」的情況下，擁有最大談判主導權。

目前尚未明確說明台灣是否會在4月2日第一波名單中被課以新稅率，但在川普政府劍指「貿易逆差」的大方向下，台灣相關出口產業仍須高度警戒。尤其半導體產業雖在初步名單中未被列入特定課稅對象，卻不代表未來能持續獲得豁免；分析指出，若中長期未能透過談判爭取合理條件，恐對台灣出口動能構成實質挑戰。

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