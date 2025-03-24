失智母「忘了生日」卻買回6人份壽司　他淚崩：最珍貴的禮物

▲日本網友分享了母親的感人故事引起熱烈迴響。（圖／CFP）



記者楊庭蒝／綜合報導

在日本，一則關於失智症母親的感人故事近日於社群平台掀起熱烈迴響，不僅獲得超過13萬人按讚，也讓無數網友看得熱淚盈眶。一名網友分享，自己的母親雖已罹患失智症，對日期沒有概念，卻在他生日這天獨自外出採買，帶回滿滿6人份的壽司，這份「無意中的愛」讓他當場淚崩。

這位網友名為「じゃど」，在3月17日於X平台（前Twitter）上發文表示，當天他正在家中小睡，不料醒來後卻看到母親不知何時自己出門，到超市買回大量壽司，包括4人份的生魚片握壽司、1人份稻荷壽司和1人份卷壽司，壽司盒上還貼著「8折」與「半價」的折扣標籤，看得出她細心又節省。

他表示，雖然母親早已不記得今天是什麼日子，更別提是他的生日，但卻在這天準備了像是全家團聚般的份量，「她大概只是覺得今天似乎有點特別吧，雖然出乎意料，但能在生日吃壽司，也挺不錯的。」

他在接受日本媒體採訪時說到，一開始看到這麼多壽司確實感到困惑，因為家中目前只有他與母親兩人。他猜測，或許母親的心裡依然住著已逝的父親與在外地生活的姊姊，所以才會準備這麼多，就像是回到了從前一家人一起過生日的日子，「即使她不記得生日，這份心意卻是我收到過最珍貴的禮物。」