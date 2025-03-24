華人移居2026年破百萬！　日本「這1區」宛如中國城

▲位於日本兵庫縣神戶市的南京町中華街。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

受惠於日本政府放寬簽證政策，來自中國的移居潮正持續擴大，目前在日華人已達84萬人，預估2026年將突破百萬，而埼玉縣川口市的芝園團地有一半的住戶都是中國人，就算不會講日文也能輕鬆生活。

根據《日本經濟新聞》報導指出，這股移居潮在東京及周邊地區格外明顯，不少旅居日本的中國人選擇落腳在語言門檻低的地區，形成便於生活的華人經濟圈，即使不會日文也能無礙地租屋、辦手機、採買食材。許多華人透過微信等社群媒體互相聯繫。

東京池袋北口就是典型例子，當地遍布中國人經營的超市和餐廳，華人可輕鬆找到熟悉的家鄉味，也有業者協助處理租房與辦手機。報導指出，目前東京23區，包括池袋、高田馬場、新大久保等地，共有約24萬名華人居住，佔在日華人總數三成。

除了市中心，近郊地區也成為中國移民的新熱點。埼玉縣川口市的芝園團地便是代表，2454戶中近半數是中國人。當地超市、藥局、日托中心多由華人經營，甚至連廣場上的孩童也幾乎只說中文，生活氛圍宛如「小中國」。

▲蕨市也有約5800名華人定居。



目前川口市約有2萬5千名中國居民，僅次於橫濱等大城市，是全國華人最多的城市之一。相鄰的蕨市也有約5800名華人定居，佔當地人口約8％，比例更是全日本之冠。

來自遼寧瀋陽、現年39歲的王有昆2019年移居川口，在社區蔬菜店工作，他坦言，「我把大學學的日語都忘了，但三分之二的顧客是中國人，不需要再用日文。」