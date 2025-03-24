自稱「台灣健身房老闆」！日女OL慘遭桃色詐騙　250萬虛擬貨幣被騙

▲日本一名女子遭到另一名自稱是台灣籍的男子詐騙。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本山梨縣北杜市一名40多歲的女上班族，透過社群媒體認識一名自稱是「台灣籍健身房老闆」的男子，沒想到因此陷入桃色詐騙，被對方以虛擬貨幣投資為誘餌，騙走價值約1132萬日圓（約新台幣250萬元）的加密貨幣。

根據《山梨放送》報導，警方調查，該名女子2024年4月底在社群媒體上結識該名自稱台灣籍的男子，雙方隨後透過其他通訊軟體保持聯繫。由於對方展現出紳士風度，讓她逐漸產生好感，進而墜入情網。

該名自稱是健身房老闆的男子說服她投入加密貨幣投資，她則是按對方指示下載交易所App，購買加密貨幣並匯入指定錢包地址，隨後收到對方傳來的畫面，顯示已獲得投資收益。

看到輕鬆獲利後，她心動加碼，陸續多次轉帳，但當她試圖提領資金時，對方卻要求她先支付「保證金」，於是她又進一步轉帳。從2024年5月至7月短短3個月內，她總共轉出13筆款項後，卻依舊無法領回本金，最終才發現自己被騙，對方也消失無蹤。

警方提醒，這類「社群媒體型戀愛詐騙」有幾個明顯特徵，例如「素未謀面的對象主動談投資」、「要求匯款至與對方無關的個人帳戶」以及「當想提領獲利時，對方以審查等名義拒絕付錢，甚至進一步要求提供更多資金」，同時也呼籲民眾提高警覺，避免落入詐騙陷阱。