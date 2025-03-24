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113年好客民宿「329家獲標章」　全台累計1922家

▲▼113年好客民宿遴選有329家獲標章。（圖／觀光署提供）

▲113年好客民宿遴選有329家獲標章。（圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

為提升國內整體旅遊住宿品質，觀光署自民國100年打造好客民宿品牌，113年度再遴選出329家好客民宿，全台累計已有1922家取得好客民宿標章，為歷年新高。其中宜蘭縣、台東縣好客民宿認證家屬皆已超過200家以上。

觀光署自民國100年打造好客民宿品牌，113年度遴選名單出爐，329家好客民宿取得標章，全台累計已有1922家取得好客民宿標章。

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「好客民宿」是觀光署從全台1萬多家合法民宿中遴選出來的，需具備「親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養」6大精神，觀光署去年更首度舉辦金質好客民宿，嚴選自然生態、特色建築、文化漫遊、友善親子寵物、美食饗宴等多元民宿風貌體驗。

根據觀光署分析，部分縣市好客民宿近5年已有顯著成長，包括連江縣、澎湖縣、台南市、彰化縣、高雄市，皆成長2倍以上，另外，宜蘭縣、台東縣獲得好客民宿認證家數皆已達200家以上。

▲▼觀光署長周永暉。（圖／觀光署提供）

▲觀光署長周永暉。（圖／觀光署提供）

交通部觀光署長周永暉表示，好客民宿經由專業課程培訓且每3年進階課程回訓，除持續性與國際趨勢接軌，亦穩定提升經營品質，近年課程除房務品質、顧客經營等必修內容，新增永續旅遊、數位行銷等課程，因此合法民宿業者每年皆有意願投入好客民宿品牌。

周永暉指出，好客民宿不畏疫情影響，從108年1127家持續成長至近113年近2000家，為歷史新高，顯示民宿業者具品質提升自發性及品牌優勢，有助於業者永續穩定經營。

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