113年好客民宿「329家獲標章」　全台累計1922家

台灣人出國旅遊，首選日本、韓國、泰國等地，不過就有網友激推埃及，透露11天的旅程花費不到8萬元，不僅住了超美的度假村、沙漠露營，還體驗了熱氣球、騎駱駝、浮潛深潛、滑沙沖沙等，「埃及是一個CP值超級高的國家，回來只會後悔怎麼沒早點去。」