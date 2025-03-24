11天8萬有找！她激讚埃及「CP值超高的國家」　大票人心動了

▲埃及金字塔。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣人出國旅遊，首選日本、韓國、泰國等地，不過就有網友激推埃及，透露11天的旅程花費不到8萬元，不僅住了超美的度假村、沙漠露營，還體驗了熱氣球、騎駱駝、浮潛深潛、滑沙沖沙等，「埃及是一個CP值超級高的國家，回來只會後悔怎麼沒早點去。」

網友在Dcard發文提到，她曾去過瑞士、長灘島、泰國、韓國、日本、香港、杜拜，「如果問我最推薦哪一個，我一定會選埃及，此生必去！」

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她接著表示，「去一個國家就可以玩到世界最便宜的熱氣球、看世界七大奇蹟建築、各種古文明神廟；搭到郵輪、馬車、駱駝、臥鋪火車、吉普車、風帆船；還有超美的海灘度假村、參觀少數民族的部落、沙漠露營看星星、水晶山、各種傳統市集採買、浮潛深潛、滑沙沖沙，這麼多體驗根本超划算，重點是物價超低，買到行李超重，還只花了約3000台幣。」

▲埃及神廟。（圖／取自免費圖庫）

不過，原PO也直言，去埃及不建議自由行，其一當地交通非常亂，其二當地人脾氣很難捉摸，也無法用英文溝通；至於這次旅行的花費，包括機票2萬2410元、跟團費美金1385元、熱氣球美金85元、玻璃船美金35元，購物約3000元，「美金匯率以我換錢時的32.8算，總共整趟7萬4774元。」

對此，大票網友洗版留言，「立刻收藏」、「我也超推埃及！但我們去回都搭阿聯酋」、「好多人去埃及呀～我也好想去」、「正在做功課觀望中」、「有機會的話我也超想去！埃及也一直在我的旅遊清單」、「謝謝你寫了這麼用心的文章，去埃及一直是我的夢想」、「收藏起來！好想去埃及，我也是對古文明有興趣」；不過，也有人驚呼，「為什麼有認識的去埃及，都說超糞」。

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