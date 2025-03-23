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2025春季望安半程馬拉松熱血開跑　為澎湖旅遊旺季揭開序幕

記者陳洋／澎湖報導

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處（以下簡稱澎管處）為迎接澎湖觀光旅遊旺季，打造別具特色的離島馬拉松賽事，於114年3月23日(星期日)上午7時整在望安綠蠵龜觀光保育中心辦理「2025春季望安半程馬拉松」活動，不僅吸引了來自全國各地的運動愛好者563人參加，更讓跑友們感受到望安島的獨特景致與觀光魅力！

▲▼ 2025春季望安半程馬拉松熱血開跑。（圖／記者陳韋男攝）

2025春季望安半程馬拉松熱血開跑，為澎湖旅遊旺季揭開序幕。（圖／澎管處提供，下同）
本次活動規劃適合全齡跑者參加的觀光休閒型賽事，參賽選手分別有21K半馬組157人、10K健跑組254人和6K休閒組152人，同時也吸引了來自世界各地的運動愛好者前來參與，包括分別來自美國、日本、新加坡、馬來西亞、北愛爾蘭等共計13位國際跑者參賽，讓望安半程馬拉松活動的國際能見度大幅提升。​

▲▼ 2025春季望安半程馬拉松熱血開跑。（圖／記者陳韋男攝）

開幕儀式由交通部觀光署黃怡平組長主持，現場嘉賓雲集，包括行政院南部聯合服務中心陳慧玲副執行長、澎湖縣文化局陳鈺雲局長、教育處林長安處長、望安鄉洪棟霖代理鄉長、望安鄉代表會余益興主席、澎湖觀光圈蔡萬生總召集人、國立澎湖科技大學于錫亮教授等人，共同見證這場盛事，並為賽事鳴槍揭開序幕。

隨著槍響，選手們從綠蠵龜觀光保育中心出發，沿著望安的環島路線前行，欣賞到湛藍的大海、潔白的沙灘、翠綠的草原，以及傳統的聚落外，望安悠然、簡單的海島生活與四季浪漫，讓每一位跑者穿越海風追夢境、擁抱自然與海洋共舞，享受屬於自己的跑旅印記與回憶。

本次賽事除可深度體驗望安當地獨特地景及人文風情，還有CP值破表的報名禮，包含在地特有的爆米花球、手工黑糖糕與澎湖文石印章，以及可在望安島使用的100元抵用券等多項好禮外，還有龍門渡假會館所贊助的石墨烯鍺能量襪及牛樟芝飲、康倪國際企業有限公司（丑丑館）贊助的防曬試用包、信興名產店贊助海葡萄（仙人掌檸檬）膠原蛋白凍飲、7-11望安門市贊助賽事物資，及Dusa度莎贊助的護髮素，讓跑友們好禮拿不完！

▲▼ 2025春季望安半程馬拉松熱血開跑。（圖／記者陳韋男攝）

在周邊服務與活動更增加了許多豐富內容，有澎管處志工帶領跑友免費導覽綠蠵龜觀光保育中心、花宅聚落群，以及搭船到僅一海浬之隔的將軍嶼徒步環島小旅行，讓跑友能更深入體驗望安這片土地的歷史文化與生態之美。大會同時也號召100名跑友，一起到布袋港沙灘辦理淨灘活動，為海洋環保及永續盡一份心力。

澎湖縣惠民醫院亦攜手羅東聖母醫院為醫院重建而跑，選手可於報名時以新臺幣450元加購「澎湖惠民醫院重建計畫吉祥物-平安龜撲滿乙隻」，且在起點處設置醫護站及啦啦隊，邀請在地的澎湖鄉親一起打氣鼓勵；賽事更以低碳旅遊及永續為核心，提供30台自行車，供選手租借環島騎程，用20公里時數探索望安大街小巷，本次租金所得亦捐助澎湖縣惠民醫院做為重建基金。這場賽事不僅考驗跑者的耐力與意志，也讓所有參賽者在望安島的美景與熱情氛圍中，留下難忘的跑旅回憶。

▲▼ 2025春季望安半程馬拉松熱血開跑。（圖／記者陳韋男攝）

澎管處郭振陵處長表示「2025菊島澎湖跨海馬拉松」已邁入第八屆，秉持國際化、經典傳承與永續發展的精神，成為澎湖秋冬季的重要指標賽事。而本次春季望安半程馬拉松活動，則是為了延續跑旅熱潮，精心規劃沿著壯麗海岸線的獨特賽道，結合豐富的特色補給與在地人文風情，邀請跑友親自踏上望安島，用雙腳探索這座寧靜純樸的海島小鎮。這場賽事不僅讓選手近距離感受澎湖離島的自然之美與多樣景觀，也為即將到來的旅遊旺季預作暖身，進一步推動地方觀光的創新發展。澎管處期透過這場賽事，能讓台灣與世界各地的跑友更深入體驗澎湖獨特的海島魅力，並為澎湖旅遊注入更多創意與活力。

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關鍵字：

澎湖馬拉松旅遊望安觀光

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