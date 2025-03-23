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住日本7年　見台灣人旅遊「3陋習」怒水準差：難怪日本人會反感　

▲▼東京涉谷街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲原PO住在日本7年。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

近來不少人抱怨，赴日旅遊發現日本人態度變差了，一名住在日本7年的台灣人表示，最近看到很多台灣遊客到日本玩，做出讓他很傻眼的行為，像是走路走到一半突然停下，讓後方的人很錯愕，或是吃完餐點後，把餐盤放著不收拾等等，無奈表示，「日本人對台灣觀光客越來越反感」。

一名男網友在Dcard上發文，以「各位旅日可以不要把台灣陋習帶過去嗎」為題，分享在日本居住7年的經驗，最近有許多台灣遊客在日本的行為令他感到不滿，例如，有人在走路時突然停下來，阻礙後面的人通行，「想到什麼事要查資料，可以麻煩先到路邊嗎？你以為在逛西門町嗎？」

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他還提到，有些台灣遊客在搭乘電車時，不會往車廂內走，堵在門口。另外，有些店的餐盤需要自助回收，但很多人吃飽後餐盤放在桌上，拍拍屁股就走人，他不禁感嘆，「講話口音一聽非常明顯就是台灣人，真的別怪日本人越來越反感台灣觀光客欸，對台灣來的態度越來越差」。

▲▼京都清水寺。（圖／記者蔡玟君攝）

▲京都清水寺。（圖／記者蔡玟君攝）

貼文曝光，還有網友提到，「還有便利商店不會排隊的問題也很嚴重，走路慢就算了，還喜歡併排走路慢慢走，擋住騎腳踏車跟趕時間的用路人」、「之前和朋友去日本，在地鐵走到一半，他們突然直接停下來看地圖，後面的日本人差點撞上，被瞪了一眼，還有四個台女在樓梯直接停住聊天要吃什麼，後面的人全部傻眼」、「在日本工作第四年，台灣人素質真的下降很多，站在路中間開始吃東西就不動了，在電車上大聲喧嘩」。

不過也有人提到，「日本一堆騎腳踏車在人行道飆車的」、「我也在日本長住，怎麼覺得你說的問題日本本地人也常做」、「去了無數次東京，當地人走路不看路、闖紅燈亂丟菸蒂的一堆好嗎」、「日本禮貌文化早就開始消失了，這一兩年去日本，自己都沒管這些傳統美德」、「日本人來台灣搭捷運也大吵大鬧」。

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