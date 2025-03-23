丹麥芬蘭更新「赴美旅遊建議」　籲跨性別旅客確認入境要求

▲歐洲多國更新赴美旅遊建議，引發媒體關注。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

丹麥與芬蘭紛紛更新旅遊建議，呼籲跨性別旅客前往美國之前，事先聯繫大使館，確認入境規定。此前，美國邊境傳出多起入境問題之後，歐洲多國已經更新赴美旅遊建議。

美國總統川普把取消跨性別者、非二元性別者的權利，視為執政優先要務。他宣布美國只會承認2種性別，簽署行政命令試圖限制跨性別者的權利，包括把他們排除在美軍之外，限制參加特定性別的體育活動，以及19歲以下人士的變性手術。

丹麥最新赴美旅遊寫道，建議跨性別旅客出發之前，事先聯繫美國駐哥本哈根大使館，確保旅行文件沒有任何問題。該國外交部指出，美國旅遊授權的電子系統申請表格，只允許旅客選擇「男性」或「女性」，但丹麥法律允許公民認定自己的性別為「X」，也就是非二元性別。

▲川普宣布美國只承認2種性別 。（圖／達志影像／美聯社）



丹麥官員表示，自從川普上任以來，沒有丹麥公民被拒絕入境美國，或在邊境被拘留。不過，LGBT+丹麥協會表示，是他們要求更新旅遊建議，該協會的耶斯珀森（Susanne Branner Jespersen）說，「我們擔心人們可能在機場被攔下，並且被拒絕入境，或在機場發生不妥當或令人不舒服的事情。」

先前報導指出，3名德國公民在邊境遭到拘留，促使柏林當局更新旅遊建議，最新內文指出，「簽證或入境豁免不保證能夠入境美國」，建議跨性別旅客，或者護照性別標示為X的旅客，出發之前聯繫美國大使館。而德國外交部發言人也說，「一個人是否能夠入境美國，最終決定取決於美國邊境當局。」

不久之後，芬蘭也在3月中旬更新旅遊建議，「如果申請人護照上的性別，與出生時被確認的性別不同，美國當局可能拒絕入境」。

本月稍早，一名英國遊客在美國被拘留10天，因為她被告知應該申請的是工作簽證，而非旅遊簽證。而英國也更新了美國旅遊建議指出，任何被發現違反美國入境規定的人，都可能面臨逮捕或拘留。不過，英國外交部拒絕回應，為什麼要更改旅遊建議，也不願證實更新的確切日期。