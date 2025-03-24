藍委告發罷團「偽造連署」　卓冠廷轟做賊喊抓賊：會不會太不要臉

▲藍委陳玉珍、羅智強、許宇甄赴北檢告發。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者郭運興／台北報導

台南地檢署偵辦民進黨立委罷免案提議人名冊疑涉偽造文書，搜索國民黨台南市黨部，並帶回5人偵辦，檢方複訊後認定莊男、劉男嫌疑重大，台南地院羈押庭最終裁定羈押禁見。而國民黨多位立委今（24日）也前往北檢告發罷團，喊話用同等比例偵辦。對此，民進黨發言人卓冠廷批評，國民黨死亡連署搞到被羈押，結果他們的因應，就是「反告公民團體」幽靈連署，做賊喊抓賊，會不會太不要臉？

台南地檢署偵辦立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書，20日大動作搜索國民黨台南市黨部、莊姓黨部副主委住所等處。而國民黨立委陳玉珍、羅智強等人今日也赴台北地檢署告發民團涉偽造文書及違反個資法，他們強調，藍委被罷免連署書，也有幽靈死亡連署，希望用同等的比例、手段、方法，比照台南地檢署，把這些領銜人請來問一問。

對此，卓冠廷表示，台南市黨部幹部上禮拜因為「死亡連署」被台南地檢署訊後羈押，國民黨不思反省，居然今天一早由陳玉珍率隊，前往北檢告發罷免藍委的公民團體「幽靈連署」。

卓冠廷表示，國民黨半個月前不是認為「死亡連署」才正常？三月初，國民黨用黨工連署來對抗公民連署，結果搞出35比0的慘況，當時罷免吳思瑤團體的代表還跳出來說「罷藍團體沒死亡連署才是造假」。

卓冠廷強調，如今造假搞到真的被偵辦，國民黨立委就跳出來無的放矢指控罷藍委團體有幽靈連署，做賊喊抓賊，徹底不要臉。

▼民進黨發言人、新北市議員卓冠廷。（圖／《豈有此呂》）