亞亞鼓吹武統遭限期離境　王鴻薇：陸配講綠討厭的話就被驅逐？

▲國民黨團書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞日前因在台發表武統言論，被要求限期離境，劉振亞向法院聲請停止執行，台北高等行政法院21日晚間表示，劉振亞發布影片的整體意旨顯然有宣傳戰爭之事實，因此裁定駁回聲請。國民黨黨團書記長王鴻薇今（24日）表示，傳出有另外兩位陸配網紅言論沒涉及武統，也被用同樣行政處分要求離境，政府的執法標準到底是什麼？是不是陸配講話政府不喜歡，就要被驅逐？

不只陸配「亞亞」因涉嫌「鼓吹武統」遭廢止居留權並限期離境，移民署日前發布新聞稿，新增陸配「小微」、「恩綺」也鼓吹武統，經調查後同樣廢除居留許可，要求2人限期離境，否則將強制出境。「小微」則在抖音帳號「台灣省夫婦三個孩子」開罵，並公布內政部的處分書。她表示，台灣政府就這麼沒有作為，一個婦女喊一喊就害怕了，丟臉啊丟到國際新聞上去了。

王鴻薇對此強調，海基會秘書長羅文嘉日前還提及，陸配的言論不處理會如癌症一樣蔓延，這種歧視的言論非常不妥，我們還是應該對生活在這塊土地的陸配，也是台灣之子的母親，應該要有一定的尊重。

王鴻薇今日受訪時對此表示，看起來賴政府是連續對陸配出手，亞亞的武統言論，大家確實沒有辦法支持，但台灣是民主法治社會，是不是代表在言論自由部分，有如過去民進黨推崇的鄭南榕所說的，百分之百言論自由，看起來現在的民進黨是完全不管了。

王鴻薇提及，最近賴政府又針對另外兩位陸配的言論開鍘，但她們的言論是得罪當權者，並沒有涉及武統，如果還是用同樣的行政處分，也是要立即將她們驅逐出境，現在政府對陸配的執法標準到底是什麼？雖然不是武統言論，但只要陸配講話，政府不喜歡就可能遭殃？政府對於陸配的執法原則到底是什麼呢？