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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

向藍喊話合作？黃國昌：盼2026戰新北　但「要跟2028大局合併考慮」

▲▼民眾黨主席黃國昌接受《中午來開匯》節目訪問。（圖／《中午來開匯》提供）

▲民眾黨主席黃國昌接受《中午來開匯》節目訪問。（圖／《中午來開匯》提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席黃國昌過去多次強調，2028總統大選一定要讓總統賴清德下台；黃國昌今（24日）直言，民眾黨有很多人才在爭取2026縣市長選舉，包括前立委陳琬惠戰宜蘭、立委張啓楷戰嘉義，而自己希望在新北市積極來參戰，「但這件事情最後的決定跟思考，不僅要看2026大局，同時也要跟2028大局合併加以考慮。」黃此番言論，暗指雖然想選2026新北市長，但同時要顧慮2028總統大選局勢，不免讓人質疑若2028有望藍白合作，恐怕黃就不會參選2026新北市長。

黃國昌24日接受《中午誰來匯》網路節目訪問，面對2026年九合一大選的想法，黃國昌表示，2026對他來講，不僅是新北市為責任區，「現在因為（前主席）柯文哲落難，我既然先暫時承擔了黨主席重責大任，其實全國都是我的責任區，所以我在著眼的，絕對不會只有新北市，而是全國選舉佈局」。

黃國昌提到，自己當然希望讓優秀年輕人到地方議會為民喉舌，也讓民眾黨在各個縣市有更多民意代表，能實現大家共同的政治主張、政治價值；除了議員以外，當然也希望有地方執政機會，除了新竹市繼續延續以外，其他很多縣市部分，民眾黨也有很優秀人才在爭取，包括陳琬惠在宜蘭、張啓楷在嘉義，「都是我們要去競逐地方首長的強棒」。

黃國昌說，「至於我個人而言，作為黨主席，我如果有機會的話，當然希望讓自己成為一個最好的選項，在新北市能積極來參戰，只不過這件事情最後的決定跟思考，不僅要跟2026年大局，同時也要跟2028年大局一起合併的加以考慮，這是我責無旁貸，必須要承擔起的責任。」

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民眾黨黃國昌國民黨2026新北市長選舉2028總統大選

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