藍台南黨部遭搜索　羅智強稱台灣準戒嚴：賴清德接著要殲滅人民

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台南市黨部因涉罷免案名冊不法而遭檢調搜索，國民黨立委羅智強今（24日）痛批，賴清德總統全面清算追殺民眾黨，司法赤裸裸清算藍白在野黨，已是沒宣布戒嚴的準戒嚴，殲滅在野黨後，接下來就是封住人民的口與喉嚨。

羅智強今日受訪表示，在賴清德執政下，全面清算追殺在野黨，首先傾全力剿滅民眾黨、柯文哲，又在全台發起大惡罷，搜索國民黨台南市黨部，大家要警覺到民進黨正在用司法，赤裸裸清算異己，且每個謊言被拆穿，還繼續製造謊言。

羅智強說，在野黨被司法清算後，台灣將會變成沒有制衡、沒有民主，民主國家必須要有監督的在野黨，但民進黨政府卻是全面動用司法、檢察體系、側翼、媒體政府監督在野黨，民進黨自己的超思雞蛋弊案、高端、達德、光電弊案，動輒都是數億、數十億、數百億元，檢察官辦了沒？執政者握有權力，濫用人民納稅錢，對在野黨是小案大辦。

羅智強批評，執政黨對在野黨用滔天大罪方式動用司法進行抄家滅族，恭喜賴清德做到陳水扁、蔡英文都做不到的事，就是還搜索在野黨的地方黨部。反觀當初罷免國民黨籍時任高雄市長韓國瑜的案子中，有1千多件死亡連署，有辦了嗎？賴清德此次就也是劍指藍委兼國民黨台南市黨部主委謝龍介。

對於民進黨辦藍不辦綠，羅智強感嘆，早已不期不待，行政院長卓榮泰等各部會還喊被砍預算沒錢，結果用人民納稅錢搞全台大罷免，政院手語老師早就恢復、還騙政府機關沒衛生紙、沒茶點提供，完全說謊，殲滅在野黨監督政府的聲音後，就是要封住人民的口與喉嚨。