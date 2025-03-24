收很多檢舉文化部案　陳玉珍嗆：不照意識型態拍就不給補助

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨「人民是頭家」政策宣講會台南場昨日登場，文化部長李遠帶著大碗公高呼，「我不是要飯的」，要把討飯的碗公變成文化的聚寶盆，讓台灣文化走向全世界，讓全世界看到台灣的文化。國民黨立委陳玉珍今（24日）重批，文化部長當然不是要飯的，他是分配資源的人！控制創作者不照意識形態去拍就不給補助，「我接到很多舉發案，早就正式行文給文化部！」

陳玉珍因引用作家文章指文化界應「丟掉那隻要飯的碗」，引發文化人炸鍋，李遠昨日到台南出席民進黨「人民是頭家」政策宣講會時，更直接拿著「碗公」上台，為文化工作者發聲說「我不是要飯的」，更稱近期文化人碰面時都會自嘲「有沒有帶碗公」，並強調會把「要飯的碗，變成文化的聚寶盆」。

陳玉珍今日對此不滿表示，文化部2025總預算比去年增加29億，比去年預算還多！國民黨會刪預算是針對文化部運作成效不彰，還針對意識形態去補助文人，因此要求他們提出報告，到底還有為什麼要補助特定的單位？為什麼要用預算去控制人民思想？

「文化部長當然不是要飯的，因為他是分配資源的人」，陳玉珍表示，自己懷疑李遠拿出的那個碗就是用文化部的公帑去買的，政府應讓創作者自由發揮，而非控制，不照意識形態去拍就不給補助；她說，已經接到很多舉發案，早就正式行文給文化部，但文化部都不給自己回覆，很多民眾的舉報內容都很實在，人事時地物都有，「我會緊追不捨，政府打壓越強，我就越會站出來！」