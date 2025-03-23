「他們覺得我連呼吸都錯」　徐巧芯陷禮包風波：我只有發購物袋

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委徐巧芯最新罷免民調危急，一週前的政策說明會發送小物，才被質疑總價超過30元，昨日又被發現疑似發禮包，裡面有便當跟餐盒。徐巧芯今（23日）表示，昨天參加里上每年都會辦的「動物園參觀活動」，每個議員跟立委都會贊助一點小東西，而媒體又想把袋子裡裡面所有裝的東西都說是她提供，「以小人之心，度君子之腹」就是某些電視台打手正在做的事，「造謠太多了，而且只會越來越多，可能對他們來說我連呼吸都有錯。」

徐巧芯解釋，因為今年適逢罷免期間，所以只有發購物袋，讓大家可以把東西裝在裡面，但毫無意外的是，三立電視台又想把袋子裡裡面所有裝的東西都說是她提供的，「拜託尊重一下其他的議員，好嗎！」而且他們很貼心的是，只要有人問可不可以拿袋子，他們根本不管他是不是里民，只要能夠提供大家服務，不分黨派也不分縣市，「以小人之心，度君子之腹」，就是某些電視台打手正在做的事。

徐巧芯續批，至於民進黨台北市議員簡舒培議員最近指控「借滿活動中心」、「只繳保證金」，完全是謊言。每一個人都可以上網看，還有許多區民活動中心可以借用，徐巧芯強調，並沒有「借滿」，拜託當一個議員不要耍白痴。此外，借用場地除了自己辦活動之外，例如上次的下午茶會就是她上網借的居民活動中心，另外，因為後續還有報稅活動，以及可能有公民投票需要宣講議題，她也是要讓之後議員們宣講的時候有地方可去。

徐巧芯批，簡舒培抹黑她只需要繳保證金，但其實只要稍加查證，就知道每一場除了繳保證金，場地費用已經全數繳費完畢，「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」就是現在的情況。

徐巧芯再指，罷免團體宣稱她的政績手冊「提出營養午餐專法」，只要立法院系統就可以查到她是主提案人，星期五才在立法院教育文化委員會，為了這部法律進行了提案說明。這些全部都是公開的資訊，為什麼要說謊？「罷免是公民的權利，但不應該說謊」沒有查證就胡亂指控，「我不接受」。

徐巧芯感嘆，造謠太多了，而且只會越來越多，可能對他們來說自己連呼吸都有錯，「但這不會影響到我，因為我選擇花時間在愛我、支持我的民眾身上，所有這一切都只是激起我的鬥志，讓我越來越努力而已。這是光明與黑暗的決鬥，造謠與真實的選擇。」