罷免吳思瑤卡一階　藍罷團爆中選會陰謀：爭取給檢調辦藍營時間

▲一階段連署期間，罷免吳思瑤人潮。（圖／賴苡任提供）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免潮來襲，面對已有35位藍委罷免已經進入第二階段連署，罷免吳思瑤團體則因為補件結果未出爐，還無法啟動二階連署。罷免綠委吳思瑤民團「地動刪瑤」召集人賴苡任今（23日）表示，如果罷免綠委的補件都通過且進入第二階段，那綠委們就沒有做文章、潑髒水的空間，因此一定是希望中選會在法定的最後一天再公布，期間給檢調爭取辦藍營的時間。

賴苡任坦言，藍營基層對於補件結果已經等的不耐煩了，很多人問他，為何3月6日就送補件，要等25天才能知道結果！？期間還不能開啟二階段連署？關於第二個問題，他的答案是中選會明確發新聞稿，指二階段在收到正式格式前，不能簽就是不能簽，否則違法。

至於第一個問題，賴苡任指出，或許應該把台南檢調發動搜索的新聞合在一起看，民進黨立委林俊憲、王定宇說第一階段已經進入司法程序，所以罷免應該停止，不得繼續進行，等於直接沒收罷免。

賴苡任續指，換言之，如果罷免綠委的補件都通過且進入第二階段，那綠委們就沒有做文章、潑髒水的空間，因此一定是希望中選會在法定的最後一天再公布，期間給檢調爭取辦藍營的時間，只要檢調一啟動，綠委就可以喊罷免必須中止。結論，所有罷綠委的團體在收到補件通過的公文前，都處於一個被搜索的高峰期。罷免吳思瑤案法定是3月31日前中選會要給出審查結果，所以下週是關鍵。