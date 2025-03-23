「要把討飯的碗公變成文化的聚寶盆！」　李遠：要讓全世界看到台灣

▲文化部長李遠。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北報導

文化部長李遠23日出席「人民是頭家」台南場政策開講，針對在野黨大砍文化預算，他拿出大碗公強調「我不是要飯的，我要把這個要飯的碗變成台灣文化的聚寶盆」。他痛批，文化部的預算本就不到總預算的1%，卻遭到報復性刪減，影視、音樂、文學等補助都將受到影響。他更點名台北市立委，指控他們隨意刪除台南文化建設經費，甚至擋下台南國家美術館的典藏庫房計畫，直指這是「對台灣文化的輕視」。

李遠說，近來文化界流行的問候語已經變成「你有沒有帶碗來？」或「我的碗比你的大。」這一切，都是因為在野黨將文化人貶低為「要飯的」，試圖抹煞政府對文化產業的支持。他強調，文化人並非無所事事地等待補助，而是在創作之餘還得兼差送外送、當家教，甚至從事各種工作來維持生計，這樣的環境卻仍然能孕育出影視、音樂、文學、漫畫、表演等各領域的創作能量，難道政府支持文化產業有錯嗎？

「台灣可以沒有自己的電影嗎？台灣可以沒有自己的文學嗎？台灣可以沒有自己的音樂嗎？台灣可以沒有自己的文化嗎？」李遠強調，文化無處不在，從博物館、美術館到文化園區，甚至國際文化交流，都是台灣文化的體現，文化發展不應受到政治操作打壓。

李遠進一步指出，文化部的預算本就僅占總預算不到1%，但在野黨不僅在立法院教育文化委員會內刪減2000萬元，更在院會上進一步報復性刪除11億元，並凍結34億元。他痛批，這樣的做法毫無道理，凍結預算的結果與刪除無異，導致文化政策推動陷入困境。

他舉例，台南作為台灣的文化古都，擁有國家級的歷史文化資產，包括台灣文學館、美術館、歷史博物館及南科考古館等。然而，為了保存珍貴的藝術作品，文化部原本編列1億元預算，計畫將台南首府大學改造為典藏庫房，讓台南即將成立的國家美術館擁有完善的典藏空間。但此計畫卻被台北市立委一筆刪除，讓他怒批，「台北市的立委憑什麼隨便刪除我們保存藝術品的經費？這就是他們看輕台灣文化的證據！」

除了現有預算遭砍，李遠也警告，未來《財劃法》上路後，文化部恐將再被刪除73億元，屆時影視、音樂、文學等補助將被迫停擺，甚至文化幣發放及文化資產搶救計畫都將受到衝擊。他痛批，這種報復式、羞辱式的刪減，引發文化界強烈反彈，也將掀起全面性抗爭。

「台灣的文化人不是那麼容易被踐踏的！」李遠強調，台灣的文化不能因為政治對立而被犧牲，他要把這個「要飯的碗」變成台灣文化的「聚寶盆」，讓世界看到台灣的文化價值。他更引用總統賴清德的話，「沒有主權就沒有國家」，進一步強調「最能夠突顯我們國家主權的，就是我們的文化和思想！」台灣文化不能被抹滅，政府將持續捍衛文化發展，讓台灣文化在國際間發光發熱。