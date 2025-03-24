7-11美式買4送3、全家周一2杯55折！超商咖啡優惠一次看

▲7-11大杯濃萃美式「買4送3」，自帶杯再省5元，等於一杯只要24元。（圖／7-11提供）



記者林育綾／綜合報導

又到了星期一上班日，全家便利商店APP今（24日）限定推出「周一咖啡日」，大杯特濃系列、大杯單品系列的美式及拿鐵，2杯優惠55折起，等於10元多一杯。7-11則在OPENPOINT 持續推出櫻花季組合，大杯濃萃美式「買4送3」，原價350元，特價只要200元，若使用自帶杯再折5元，換算每杯只要24元。

★7-ELEVEN

7-11即日起至3月29日，在「OPENPOINT行動隨時取」推出櫻花季優惠組合：

大杯濃萃美式 → 買4送3（原價350元，特價200元，省150元）。

大杯濃萃拿鐵 → 買4送2（原價360元，特價240元，省120元）。

中杯精品美式 → 買4送2（原價480元，特價320元，省160元）。

西西里風檸檬氣泡咖啡 / 西西里風檸檬咖啡 → 任選買4送2（原價480元，特價320元，最多省160元）。

風味系列指定熱飲（好時焦糖可可 / 雲朵伯爵紅茶拿鐵 / 榛果拿鐵 / 玫瑰焦糖拿鐵） → 任選買4送2（原價390元，特價260元，最多省130元）。

冰淇淋紅茶 / 青梅冰茶 → 任選買4送2（原價390元，特價260元，最多省130元）。

▼7-11在「OPENPOINT行動隨時取」推出咖啡優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家推出「周一咖啡日」，3月24日限時一天，大杯單品咖啡、特濃咖啡2杯55折起，上午10點起在APP隨買跨店取開賣。

大杯單品美式，2杯110元（原價200元，55折起）。

大杯單品拿鐵，2杯120元（原價220元，55折起）。

大杯特濃經典美式，2杯65元（原價110元，6折起）。

大杯特濃經典拿鐵，2杯75元（原價130元，58折起）。

▼全家周一咖啡日，2杯更省。（圖／業者提供）