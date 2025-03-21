全家特濃咖啡、霜淇淋「買1送1」！超商周末優惠一次看

▲全家咖啡周末加碼「買1送1」。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末，全家便利商店除了「康康5」優惠，還加碼推出大杯特濃美式、特濃拿鐵「買1送1」，只限3月21日至23日共三天，使用自帶杯再折5元，等於一杯特濃美式只要25元。此外還有霜淇淋等熱門夯品，同品項「買1送1」。

▼全家咖啡周末加碼「買1送1」，結帳滿額再送冰杯。（圖／業者提供）

全家3月21日至3月23日，全台門市推出「會員限定」Let’s Café大杯特濃美式、特濃拿鐵「買1送1」，使用自帶杯再省5元。若買Let’s Café、Let's Tea現調飲品系列，結帳金額滿250元，還送MLB變色冰杯。此優惠僅限實體店舖，部分店舖可原店寄杯。

●全家康康5優惠

全家周末優惠「康康5」自3月21日至3月23日，精選5樣好康同品項「買1送1」，包括：

Niseko海鹽焦糖雪糕（原價40元），買1送1。

可口可樂纖維+（原價35元），買1送1。

悅氏Light鹼性水（原價20元），買1送1。

農心爽口海鮮味烏龍麵（原價49元），買1送1。

麥維他夾心消化餅香草口味（原價30元），買1送1。

Fami!ce霜淇淋，不限口味（原價49元），買1送1。

Fami!ce喝的霜淇淋，不限口味（原價69元），買1送1。

單筆消費指定商品滿688元，再送舒潔濕式衛生紙2包兌換券1張，單筆交易限贈1張。

▲全家APP優惠。（圖／業者提供）

●全家APP隨買跨店取優惠

全家APP隨買跨店取即日起至4月1日，也有多種組合優惠，買還抽1萬元全家購物金，其中「Let‘s Café 經典大杯拿鐵」推出10杯385元、「經典大杯美式」10杯315元，相當於7折。



業者也推薦「義美古早傳統豆奶系列」5瓶100元、指定「900ml以上鮮乳系列」6瓶 529元、「光泉濃豆漿系列」10瓶240元。女性生理用品有「蘇菲超熟睡棉柔35cm」買1送1。

★7-ELEVEN

●7-11門市優惠

7-11門市即日起至3月23日，祭出咖啡、飲料、泡麵等多項優惠，包括：CITY CAFE 特大杯濃萃美式 / 拿鐵，同品項「第2杯10元」。CITY CAFE 大杯美式 / 拿鐵，同品項「買2送1」。

其他現調飲品還有CITY PEARL 珍珠焙火烏龍奶茶、現萃茶經典醇奶茶，同品項「買2送2」。罐裝飲料也有立頓酵奶茶歐蕾、woongjin（熊津）指定飲品、台糖農林桂香四季烏龍茶「買2送2」。此波還有人氣熱銷的「農心辛拉麵」買2送2。

▲7-11門市優惠。（圖／記者林育綾攝）

●OPENPOINT行動隨時取，即日起至3月29日：

大杯濃萃美式 → 買4送3（原價350元/組，省150元），限量15萬組。

大杯濃萃拿鐵 → 買4送2（原價360元/組，省120元），限量15萬組。

中杯精品美式 → 買4送2（原價480元/組，省160元），限量15萬組。

西西里風檸檬氣泡咖啡 / 西西里風檸檬咖啡 → 任選買4送2（原價480元/組，最多省160元），限量5萬組。

風味系列指定熱飲（好時焦糖可可 / 雲朵伯爵紅茶拿鐵 / 榛果拿鐵 / 玫瑰焦糖拿鐵） → 任選買4送2（原價390元/組，最多省130元），限量5萬組。

冰淇淋紅茶 / 青梅冰茶 → 任選買4送2（原價390元/組，最多省130元），限量5萬組。

▼7-11在「OPENPOINT行動隨時取」推出咖啡優惠。（圖／業者提供）