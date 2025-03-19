小熊維尼變粉紅色！超商推櫻花季限定款　45公分4款玩偶限量預購

▲「小熊維尼家族」推出櫻花季粉嫩版，7-11限量預購。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

小熊維尼變身粉嫩粉紅色！「小熊維尼家族」推出櫻花季限定版玩偶，45公分大尺寸，輕柔絨毛材質，包括小熊維尼、跳跳虎、小豬和屹耳共4款，即日起在7-ELEVEN 限量預購。

▲「小熊維尼家族」以粉嫩姿態，攻佔粉絲少女心。（圖／業者提供）

小熊維尼家族以粉嫩姿態，攻佔粉絲少女心，適逢2025年櫻花季推出限定款娃娃，包括小熊維尼、跳跳虎、小豬和屹耳，全身粉紅色，並戴著可愛小花，輕柔絨毛質感，每款娃娃售價499元，3月19日起在7-11門市限量預購，數量有限，售完為止。

▲「小熊維尼家族」推出櫻花季粉嫩版，7-11限量預購。（圖／業者提供）



同時，3月19日至3月23日期間，購物滿額還有現折、好禮，結帳金額達1000元，可獲得UNIDESIGN抽取式衛生紙1 串，滿1500元再送龜甲萬甘醇醬油2瓶（500ml）。

★全家X任天堂IP「皮克敏」

全家便利商店近來則與任天堂旗下遊戲IP「皮克敏」(Pikmin Bloom)合作，首波自3月19日起至4月1日，在全台全家店舖內單筆購買指定商品滿200元，即可獲得「皮克敏紙膠帶」（4款隨機贈送，不累贈，數量有限，送完為止）。圖面包含經典的7款皮克敏角色，還加入了《皮克敏4》中全新登場的「冰凍皮克敏」、「發光皮克敏」及「宇宙犬歐慶」，遊戲元素滿滿。

▲全家與任天堂旗下遊戲IP「皮克敏」合作推出一系列周邊。（圖／業者提供）

「全家行動購」同步於3月19日起，推出了一系列皮克敏周邊，讓粉絲們可以真實地帶上皮克敏角色一起散步、種花，成為吸睛玩家。除了能夠買到《皮克敏4》遊戲軟體外，首推療癒的皮克敏入浴球，共兩款，每個180元。還有適合戶外冒險的抗菌銀離子直飲水壺480ml（555元），另有束口便當袋、保鮮盒、便條貼等日常小物，都充滿皮克敏的元素。

▲▼全家與任天堂旗下遊戲IP「皮克敏」合作。（圖／業者提供）





此外，3月19日起至4月15日，全家行動購天天可玩優惠戳戳樂，有機會享免運、滿額折抵券等好康優惠，3月22日至3月23日周末加碼，行動購全館滿849元折100元，粉絲收藏周邊一定要把握優惠折扣。