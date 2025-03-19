　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

小熊維尼變粉紅色！超商推櫻花季限定款　45公分4款玩偶限量預購

▲▼「小熊維尼家族」推出櫻花季粉嫩版，7-11限量預購。（圖／業者提供）

▲「小熊維尼家族」推出櫻花季粉嫩版，7-11限量預購。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

小熊維尼變身粉嫩粉紅色！「小熊維尼家族」推出櫻花季限定版玩偶，45公分大尺寸，輕柔絨毛材質，包括小熊維尼、跳跳虎、小豬和屹耳共4款，即日起在7-ELEVEN 限量預購。

▲▼「小熊維尼家族」推出櫻花季粉嫩版，7-11限量預購。（圖／業者提供）

▲「小熊維尼家族」以粉嫩姿態，攻佔粉絲少女心。（圖／業者提供）

小熊維尼家族以粉嫩姿態，攻佔粉絲少女心，適逢2025年櫻花季推出限定款娃娃，包括小熊維尼、跳跳虎、小豬和屹耳，全身粉紅色，並戴著可愛小花，輕柔絨毛質感，每款娃娃售價499元，3月19日起在7-11門市限量預購，數量有限，售完為止。

▲▼「小熊維尼家族」推出櫻花季粉嫩版，7-11限量預購。（圖／業者提供）

▲「小熊維尼家族」推出櫻花季粉嫩版，7-11限量預購。（圖／業者提供）

同時，3月19日至3月23日期間，購物滿額還有現折、好禮，結帳金額達1000元，可獲得UNIDESIGN抽取式衛生紙1 串，滿1500元再送龜甲萬甘醇醬油2瓶（500ml）。

★全家X任天堂IP「皮克敏」

全家便利商店近來則與任天堂旗下遊戲IP「皮克敏」(Pikmin Bloom)合作，首波自3月19日起至4月1日，在全台全家店舖內單筆購買指定商品滿200元，即可獲得「皮克敏紙膠帶」（4款隨機贈送，不累贈，數量有限，送完為止）。圖面包含經典的7款皮克敏角色，還加入了《皮克敏4》中全新登場的「冰凍皮克敏」、「發光皮克敏」及「宇宙犬歐慶」，遊戲元素滿滿。

▲▼全家與任天堂旗下遊戲IP「皮克敏」合作。（圖／業者提供）

▲全家與任天堂旗下遊戲IP「皮克敏」合作推出一系列周邊。（圖／業者提供）

「全家行動購」同步於3月19日起，推出了一系列皮克敏周邊，讓粉絲們可以真實地帶上皮克敏角色一起散步、種花，成為吸睛玩家。除了能夠買到《皮克敏4》遊戲軟體外，首推療癒的皮克敏入浴球，共兩款，每個180元。還有適合戶外冒險的抗菌銀離子直飲水壺480ml（555元），另有束口便當袋、保鮮盒、便條貼等日常小物，都充滿皮克敏的元素。

▲▼全家與任天堂旗下遊戲IP「皮克敏」合作。（圖／業者提供）

▲▼全家與任天堂旗下遊戲IP「皮克敏」合作。（圖／業者提供）

▲▼全家與任天堂旗下遊戲IP「皮克敏」合作。（圖／業者提供）
 
此外，3月19日起至4月15日，全家行動購天天可玩優惠戳戳樂，有機會享免運、滿額折抵券等好康優惠，3月22日至3月23日周末加碼，行動購全館滿849元折100元，粉絲收藏周邊一定要把握優惠折扣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 3 0365 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
碎屍魔重回凶宅！　死者家屬「怒拍車窗」
快訊／GD確定要來台灣了！ 　無預警宣布連唱2天
金秀賢傳放鳥高雄活動！　主辦方：企劃不變
Andy「IG突更新」！　bye了家寧最後連結
Albee半夜突PO「抬腳下衣失蹤照」！　腿根看光
金秀賢第4支代言被撤！　20年老牌廠商3聲明切割
林口女童失蹤6hrs「大烏龍」！　阿姨曝巧合連發
高雄男帶小三回家！逼妻「3人行」遭拒　在她面前直接來

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

CAMA CAFE 攜手波蜜推出清爽系咖啡 主打提神、健康

小熊維尼變粉紅色！超商推櫻花季限定款　45公分4款玩偶限量預購

7-11開賣「林聰明沙鍋魚頭」同名杯麵！北部門市限定限量販售

防曬不只對抗紫外線！雅漾抗藍光防曬　皮膚醫：肌膚需要「更寬頻」保護

直擊／7-11未上架「金秀賢商品」　新品延期網嘆：吃貨的損失

【廣編】過敏影響孩子的學習？！專家教你「這招」擺脫過敏分心日常

10元喝限定「抹茶拿鐵」！超商周末優惠懶人包　買1送1、兩件更省

好市多將執行「入口電子掃卡」！試吃部隊要掰了　業者證實消息

法蘭西鍋具1折換購！賣場多項買1送1、3招快速集點　最低99元加購

比出國買還便宜！豐原太平洋百貨購物節強勢登場　最高回饋35%

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

潘瑋柏「一個月瘦7kg」　秀下顎線「拒絕重回潘瑋厚」XD

李棟旭街頭「背布偶扭屁股」　只為宣傳新劇..網：笑得好命苦XD

你不敢！理鴻敢　型男律師操刀眾量級家寧「棄媽保寧」聲明　被虧：比特犬都不信

鬼鬼未婚生女首露面　霸氣喊：我是爸爸也是媽媽

【愛的交流不需要語言】小孫女用手語跟喑啞阿嬤的溝通超暖❤️

CAMA CAFE 攜手波蜜推出清爽系咖啡 主打提神、健康

小熊維尼變粉紅色！超商推櫻花季限定款　45公分4款玩偶限量預購

7-11開賣「林聰明沙鍋魚頭」同名杯麵！北部門市限定限量販售

防曬不只對抗紫外線！雅漾抗藍光防曬　皮膚醫：肌膚需要「更寬頻」保護

直擊／7-11未上架「金秀賢商品」　新品延期網嘆：吃貨的損失

【廣編】過敏影響孩子的學習？！專家教你「這招」擺脫過敏分心日常

10元喝限定「抹茶拿鐵」！超商周末優惠懶人包　買1送1、兩件更省

好市多將執行「入口電子掃卡」！試吃部隊要掰了　業者證實消息

法蘭西鍋具1折換購！賣場多項買1送1、3招快速集點　最低99元加購

比出國買還便宜！豐原太平洋百貨購物節強勢登場　最高回饋35%

網上就能看！川普公開8萬頁甘迺迪遇刺案機密文件　姪兒：CIA有參與

新竹尖石降雪傷患增　民眾燒柴取暖燙傷、氣喘發作湧入秀巒衛生室

CAMA CAFE 攜手波蜜推出清爽系咖啡 主打提神、健康

印度7歲女童食物中毒亡「生前卻遭性侵」　警揭發是鬼父性侵勒死

假中獎騙民眾寄金融卡+密碼　收簿手開賓士收包裹被逮

碎屍魔2度重回凶宅！死者家屬堵巷口「怒拍車窗」　鄰罵：心理變態

4秒挨罰6000元！駕駛喊冤「關鍵第1秒被擋住」　法官打臉

印尼也曾爆比特犬咬人！飼主「故意不牽繩」　面臨5年以上徒刑

理鴻「狂接騷擾電話」被刷1星！家寧律師：法律層面全力協助委託人

4.5萬買補習班「考研絕密卷」背了包過！　考生崩潰：一題都沒中

GD現身aespa演唱會！被cue跳Whiplash底下粉絲嗨爆

消費熱門新聞

好市多將執行「入口電子掃卡」

直擊／7-11未上架「金秀賢聯名商品」

7-11、全家周六「全台關燈1小時」

10元喝抹茶拿鐵！超商周末優惠懶人包

7-11咖啡買8送8！全家周一10元多1杯

抹茶控把握！7-11升級配方　限時7天優惠

咖啡買10送10、霜淇淋買1送1　超商周末優惠

NB X大谷全新聯名款限量開賣

必勝客今日開賣「玄武上帝聯名款」比薩

7-11開賣「林聰明沙鍋魚頭」杯麵

Coupang酷澎推火箭速配「WOW會員」無條件免運

鍋具「1折換購」！賣場多項買1送1快速集點

金秀賢事件延燒！711見面會主辦單位回應了

小熊維尼變粉紅色！限定款玩偶開賣

更多熱門

相關新聞

7-11開賣「林聰明沙鍋魚頭」杯麵

7-11開賣「林聰明沙鍋魚頭」杯麵

嘉義傳承三代的「林聰明沙鍋魚頭」總是大排長龍，先前賣杯麵更短短2周內10萬杯被搶購一空，如今7-ELEVEN 開賣同名杯麵，只在北部限定門市販售，數量有限，即日起至4月1日嚐鮮價45元。

直擊／7-11未上架「金秀賢聯名商品」

直擊／7-11未上架「金秀賢聯名商品」

10元喝抹茶拿鐵！超商周末優惠懶人包

10元喝抹茶拿鐵！超商周末優惠懶人包

7-11、全家周六「全台關燈1小時」

7-11、全家周六「全台關燈1小時」

7-11咖啡買8送8！全家周一10元多1杯

7-11咖啡買8送8！全家周一10元多1杯

關鍵字：

小熊維尼皮克敏7-11全家超商IP

讀者迴響

熱門新聞

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！

「通寧王」神預言棄母保寧　Joeman出手了

恐再探4℃　下波變天時間曝

林口女童失聯6小時！竟早就回家待著

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了

全文／金秀賢12頁最新聲明！8點回擊揭：檢舉者是某演員母親

接家寧案子被洗版　家寧律師發聲了

淫教練性侵猥褻球員90次！偷拍34片

網忽然get到「家寧刪IG貼文」原因：很強欸

家寧找的律師事務所「2月還接另1案」

今晨4.2℃！　還有一波挑戰「9年來3月寒流」

高雄男帶小三回家！在妻面前直接來

家寧切割！老粉秒懂「Andy不會上新片」　曝關鍵原因

家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

更多

最夯影音

更多

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面