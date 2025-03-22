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咖啡、霜淇淋「買1送1」！抹茶拿鐵10元喝　超商周末優惠懶人包

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11門市祭出大杯美式、拿鐵「買2送1」。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末，超商紛紛祭出優惠，全家便利商店即日起至3月23日，大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵、霜淇淋通通「買1送1」，還有限定的「濃厚靜岡抹茶拿鐵」第二杯10元。7-11門市也有CITY CAFE大杯美式或拿鐵，同品項「買2送1」；特大杯濃萃美式、拿鐵第二杯10元。

★7-ELEVEN

▲7-11門市即日起至3月23日優惠。（圖／記者林育綾攝）

●門市優惠

7-11門市即日起至3月23日，祭出咖啡、飲料、泡麵等多項優惠，包括：CITY CAFE 特大杯濃萃美式 / 拿鐵，同品項「第2杯10元」。CITY CAFE 大杯美式 / 拿鐵，同品項「買2送1」。

其他現調飲品還有CITY PEARL 珍珠焙火烏龍奶茶、現萃茶經典醇奶茶，同品項「買2送2」。罐裝飲料也有立頓酵奶茶歐蕾、woongjin（熊津）指定飲品、台糖農林桂香四季烏龍茶「買2送2」。此波還有人氣熱銷的「農心辛拉麵」買2送2。

●7-11 抹茶拿鐵優惠

▲7-11推出抹茶新品，CITY CAFE「濃茶拿鐵系列」期間限定「任選2杯99元」。（圖／業者提供）

7-ELEVEN「茶拿鐵」系列推出新升級「福岡八女濃抹茶拿鐵」與「鹿兒島濃焙茶拿鐵」，即日起至4月1日，串聯線上線下，購買CITY CAFE濃茶拿鐵系列「任選2杯99元」。（原價大杯冰飲75元，中杯熱飲65元）

●OPENPOINT行動隨時取優惠

OPENPOINT行動隨時取，即日起至3月29日「櫻花季」優惠：

大杯濃萃美式 → 買4送3（原價350元/組，省150元），限量15萬組。
大杯濃萃拿鐵 → 買4送2（原價360元/組，省120元），限量15萬組。
中杯精品美式 → 買4送2（原價480元/組，省160元），限量15萬組。
西西里風檸檬氣泡咖啡 / 西西里風檸檬咖啡 → 任選買4送2（原價480元/組，最多省160元），限量5萬組。
風味系列指定熱飲（好時焦糖可可 / 雲朵伯爵紅茶拿鐵 / 榛果拿鐵 / 玫瑰焦糖拿鐵） → 任選買4送2（原價390元/組，最多省130元），限量5萬組。
冰淇淋紅茶 / 青梅冰茶 → 任選買4送2（原價390元/組，最多省130元），限量5萬組。

★全家

●門市咖啡優惠

全家即日起至3月23日，全台店鋪推出「會員限定」Let’s Café大杯特濃美式、特濃拿鐵「買1送1」，使用自帶杯再省5元。若買Let’s Café、Let's Tea現調飲品系列，結帳金額滿250元，還送MLB變色冰杯。此優惠僅限實體店舖，部分店舖可原店寄杯。

▼全家會員限定咖啡優惠。（圖／業者提供）

●康康5優惠

全家周末優惠「康康5」自3月21日至3月23日，精選5樣好康同品項「買1送1」，包括：

Niseko海鹽焦糖雪糕（原價40元），買1送1。
可口可樂纖維+（原價35元），買1送1。
悅氏Light鹼性水（原價20元），買1送1。
農心爽口海鮮味烏龍麵（原價49元），買1送1。
麥維他夾心消化餅香草口味（原價30元），買1送1。
Fami!ce霜淇淋，不限口味（原價49元），買1送1。
Fami!ce喝的霜淇淋，不限口味（原價69元），買1送1。

▼全家康康5優惠。（圖／業者提供）



●抹茶拿鐵、會員限定優惠

全家即日起至3月23日，會員限定特大拿鐵、濃厚靜岡抹茶拿鐵「第二杯10元」。

另有零食、飲料加10元多一件或兩件更省。牛乳、鮮乳、生活用品也有優惠價。

▼全家會員限定優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至3月23日推出限時殺優惠，多項飲品特價，如御茶園特上檸檬茶、泰山強氣泡水 500ml都是「第二件10元」，UCC艾洛瑪氣泡咖啡、每日C果汁「第2件20元」。食品方面，農心辛炒麵、新貴派金黃焦糖花生威化棒「買1送1」。

▼萊爾富即日起至3月23日優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart也推出「我最大咖」組合活動，即日起至4月2日，凡至OKmart 全台門市購買「三峽金牛角」搭配「中杯莊園美式」就享7折優惠，只需組合價49元（原價70元）。

▼OKmart 咖啡組合優惠。（圖／業者提供）

▲▼OKmart 咖啡組合優惠。（圖／業者提供）

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