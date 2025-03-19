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快訊／7-11聯名金秀賢商品喊卡！業者證實：行銷活動檔期調整

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN 原計畫在今（19日）推出韓星金秀賢聯名鮮食及周邊商品，不過金秀賢近來深陷緋聞風暴，今日超商各門市都未看到金秀賢相關商品蹤跡。如今業者證實，「行銷活動檔期調整」。

▲▼7-11推出聯名鮮食，送金秀賢週邊。（圖／業者提供）

▲7-11 未依照規劃上架金秀賢商品，業者證實活動檔期調整。（圖／業者提供）

▲7-11門市未上架金秀賢聯名商品。（圖／記者林育綾攝）

7-11 原訂在3月19日推出金秀賢聯名的3款鮮食、咖啡杯、杯套，購買還送文件夾、明星小卡等限量周邊。根據原先的宣傳照，可見聯名包裝印著身穿黑西裝的金秀賢，但金秀賢近來深陷與金賽綸未成年戀情的風波，各家門市無論是鮮食區、麵包區、咖啡杯，都未見到任何與金秀賢肖像有關的商品。7-ELEVEN今下午證實，「行銷活動檔期調整」。

▲7-11原先計劃推出金秀賢包裝的聯名鮮食。（圖／業者提供）

有關此波原先計畫推出的聯名鮮食，是7-ELEVEN 自有品牌「星級饗宴」新品，包括「蟹黃鮑魚海鮮湯飯」、「蒜香菲力牛義大利麵」，還有「焦糖海鹽圓可頌」，分別合作涵碧美饌、台北晶華酒店、台南晶英酒店等五星級飯店共同開發，嚴選蟹黃、鮑魚、菲力牛等超商鮮食少見的高級海陸食材。

不過聯名商品未依規劃上架，連帶這幾款鮮食新品也沒有如期販售，有網友在Threads表示，「沒想到因為金秀賢延後了」、「本來很期待那個蒜香菲力牛義大利麵的說，是吃貨的損失」。還有人說，「其實小七也蠻衰的」。

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