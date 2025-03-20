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大杯咖啡買2送1！超商優惠一次看　零食加10元多一件

▲▼超商咖啡，7-11咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11祭出多種組合咖啡優惠，想省錢可趁便宜囤起來。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

習慣喝超商咖啡的消費者，把握省錢機會買起來！7-ELEVEN近來除了「國際早餐日」推出特大杯濃萃美式、厚乳拿鐵「買8送8」組合外，近來再推櫻花季組合優惠，APP祭出大杯濃萃美式「買4送3」、濃萃拿鐵「買4送2」，而門市更有同系列「第二杯10元」、大杯美式或拿鐵「買2送1」，現萃茶奶茶「買2送2」。

▲▼7-11超商優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11門市優惠。（圖／記者林育綾攝）

★7-ELEVEN

►7-11門市優惠，即日起至3月23日：

●CITY CAFE 特大杯濃萃美式 / 拿鐵，同品項「第2杯10元」。
●CITY CAFE 大杯美式 / 拿鐵，同品項「買2送1」。
●CITY PEARL 珍珠焙火烏龍奶茶，買2送2。
●現萃茶 經典醇奶茶，買2送2。
●立頓 酵奶茶歐蕾 425ml，買2送2。
●woongjin（熊津）指定飲品，買2送2。
●台糖農林 桂香四季烏龍茶 700ml，買2送2。
●農心辛拉麵，買2送2。

►OPENPOINT行動隨時取「櫻花季優惠」即日起至3月29日：

●大杯濃萃美式 → 買4送3（原價350元/組，省150元），限量15萬組。
●大杯濃萃拿鐵 → 買4送2（原價360元/組，省120元），限量15萬組。
●中杯精品美式 → 買4送2（原價480元/組，省160元），限量15萬組。
●西西里風檸檬氣泡咖啡 / 西西里風檸檬咖啡 → 任選買4送2（原價480元/組，最多省160元），限量5萬組。
●風味系列指定熱飲（好時焦糖可可 / 雲朵伯爵紅茶拿鐵 / 榛果拿鐵 / 玫瑰焦糖拿鐵） → 任選買4送2（原價390元/組，最多省130元），限量5萬組。
●冰淇淋紅茶 / 青梅冰茶 → 任選買4送2（原價390元/組，最多省130元），限量5萬組。

（每會員限購4組，兌換期限至2025年6月30日。）

▼7-11「OPENPOINT行動隨時取」優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼7-11超商優惠。（圖／業者提供）

►OPENPOINT行動隨時取「國際早餐日優惠」即日起至3月22日：

1. CITY CAFE特大厚乳拿鐵，買8送8 (每日限量2萬組)。
2. CITY CAFE特大濃萃美式，買8送8(每日限量2萬組)。
3. CITY PRIMA中杯精品燕麥拿鐵，買8送4 (3萬組)。
4. CITY PRIMA中杯精品美式/精品拿鐵，買8送4 (3萬組)。
5.【國際早餐日指定三明治3+3】CITY CAFE大杯拿鐵3杯+指定三明治，3個220元（限量1萬組）。
6. 【國際早餐日指定三明治3+3】CITY CAFE大杯美式3杯+指定三明治，3個200元（限量1萬組）。
（指定三明治包括：小龍蝦沙拉蛋三明治、焗烤雙起司鮪魚三明治、日式雞蛋沙拉三明治、拔絲起司法式三明治、鮪魚洋芋溏心蛋三明治）

▼7-11在OPENPOINT行動隨時取，即日起至3月22日優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★全家

全家即日起至3月23日，特大拿鐵、濃厚靜岡抹茶拿鐵「第二杯10元」。另有零食、飲料加10元多一件，兩件更省。牛乳、鮮乳、生活用品類如濕式衛生紙都有優惠價，女性生理用品「靠得住晚安好眠褲」原價99元，一口氣特價單件39元。

▼全家會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

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