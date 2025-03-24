賴清德台南韌性實地演練想定遊客中心爆炸、海嘯　動員900人參演

▲總統賴清德召開全社會防衛韌性委員會第二次委員會議。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德於去年6月成立「全社會防衛韌性委員會」，並首度執行桌上推演，他更進一步敲定本月27日將在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。據了解，可調度之民力約400人，加上參演民眾500人，共計900人參與本次演練，且排除以往「表演展示性質」，而是不求完美，但求趨近真實，透過實作演練找出問題。

本次實地演練，是延續2024年12月的桌上推演的想定，設定相關情境。在3月26日上午10時，台南遊客服務中心因不明因素發生爆炸，現場傷亡約200人。此時，演練安平港營運處成立緊急應變小組，啟動自主緊急應變措施，台南市政府在獲報後，則派遣人車前往支援救災；同時，因傷患大量湧入，台南市府也預計開設「擴充急救醫療場所」，並通知醫事人員與志工前往協助。

另外，設定2025年3月27日上午8時30分，馬尼拉海溝發生規模8.0地震，海嘯可能在地震發生後60分鐘至90分鐘抵達台灣南部七股以南地區，影響最大區域為台南南區沿海，最大溢淹範圍可能達岸邊約1公里。

此時，演練台南市政府立即成立災害應變中心，並透過海嘯警報、村里廣播，以及CBS細胞廣播，請民眾前往高處進行垂直避難。

接著，想定27日上午10時30分，因為部分民宅受到海嘯影響受損，且有積淹水情形，且擔心後續第二波的海嘯影響。因此，操演台南市政府針對南區沿海地區民眾進行預防性疏散撤離，並在南區南寧高中開設避難收容所，執行收容安置作業。

根據當天的行程規劃，區分為A路線與B路線，兩條路線同時進行演練。首先，A路線是位在南寧高中，執行疏散撤離演練及避難收容演練；B路線則是在安平港營運處旅客服務中心，演練關鍵基礎設施演練，且安排動員約超過10輛次的救護車，在不影響民間交通的前提下，批次載運傷患至育平廣場，當地則執行擴充急救醫療場所演練。

國安官員受訪時表示，本次「全社會防衛韌性委員會實地演練」參演人員方面，防災士、民防總隊、關鍵基礎設施警力、替代役等，大約為400人，至於參演民眾大概500人左右，共計是900人參與。

對於這500人的動員安排，一位政府官員表示，上次委員會開會後，跟台南市政府說希望可以合辦演習，這個社區是由台南市府指定的，在海邊社區有海嘯的威脅，同時海灘也是列管的「紅色沙灘」，所以這邊民眾對於可能會有的風險都有了解，因此台南市府協調區公所，跟民眾溝通後，由這個社區的民眾來參加，這部分有事先溝通過。

這位官員說，台灣過去本來就有民安、萬安跟城鎮演習，還有921演習，是有完整的國家級演習系統的，其他國家都是地方各自半。他說，未來城鎮韌性演習會把22縣市都操作過一次，透過每一次的演習，把經驗在各縣市做交換，透過演習來學習。

他說，在各部會裡面，內政、經濟或農業部，也會在不同部會裡有小規模社區化演習，逐步在大型演習中做比對，方法上跟大型演習是一樣的，希望在比較短時間內把經驗傳遞到每一個國民身上。

一位國安官員表示，對於27日這場實地操演，期望呈現「三個第一，三個特色」。首先，三個第一，是全國第一個扣合全韌政策，全國第一次擴充急救醫療，以及全國第一場區域複合演練；至於三個特色，則是展現可恃民力調度、整合鄰近縣市資源，以及動員社區防災協作。