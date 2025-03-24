4月狂放假！這縣市學生「一口氣爽休9天」　家長：難得不用請假

▲台南市的公私立高中職、國中及國小共339所，將於4月21日至24日停課。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

為了配合全中運，寒假提早開學的台南學生們先苦後樂，4月有兩個超爽連假，放完月初清明兒童節後，月底有4天（21至24日）停課，請1天假再加上周末，等於一口氣能休9天。有家長直呼，「難得不用請假，立馬訂19至23日曼谷5日遊」。

有網友在Threads笑曝一個冷知識，因全中運的關係，台南學生4月25日請假的話，可以連放9天假。還有家長也發問，「台南全中運放假假期，請問大家怎麼安排，大家是國內玩還是出國玩呢？」

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底下網友呈現兩樣情回應，「台南人全部都要出國吧，到時候台南只是空城」、「我們學校辦運動會，補假補到4/25」、「我那天補園遊會的假，所以不用請假也可以放假」、「只有學生能啊！惡夢的一周」、「重點是我跟朋友在排行程，完全沒人意識到25沒放假」、「難得不用請假，立馬訂19至23日曼谷5日遊」、「去年就規劃好，日本山陽8天自由行了」、「20號週日出發去墾丁，剛好是平日，價格還蠻不錯的，我們這樣安排」；「會考生+術科考試...直接窩在家」、「國三生面如死灰」、「鬼門先開了」。

事實上，這次全中運是台南市自22年前以來首次承辦，開幕典禮將於4月19日在亞太國際棒球訓練中心舉行。聖火引燃儀式已於3月22日晚間在億載金城進行，體育署副署長房瑞文和台南市長黃偉哲共同持火炬，象徵體育精神的傳承。

為了配合全國中等學校運動會（全中運），台南市的公私立高中職、國中及國小共339所，將於4月21日至24日停課，也就是說，只要請25日一天假，再加上周末，就能一口氣能休9天。而上述網友提到，有些學校因運動會與園遊會的關係，25日進行補假，等於不用請假請能休9天。