　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4月狂放假！這縣市學生「一口氣爽休9天」　家長：難得不用請假

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,口罩,防疫,停課。（圖／記者李毓康攝）

▲台南市的公私立高中職、國中及國小共339所，將於4月21日至24日停課。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

為了配合全中運，寒假提早開學的台南學生們先苦後樂，4月有兩個超爽連假，放完月初清明兒童節後，月底有4天（21至24日）停課，請1天假再加上周末，等於一口氣能休9天。有家長直呼，「難得不用請假，立馬訂19至23日曼谷5日遊」。

有網友在Threads笑曝一個冷知識，因全中運的關係，台南學生4月25日請假的話，可以連放9天假。還有家長也發問，「台南全中運放假假期，請問大家怎麼安排，大家是國內玩還是出國玩呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友呈現兩樣情回應，「台南人全部都要出國吧，到時候台南只是空城」、「我們學校辦運動會，補假補到4/25」、「我那天補園遊會的假，所以不用請假也可以放假」、「只有學生能啊！惡夢的一周」、「重點是我跟朋友在排行程，完全沒人意識到25沒放假」、「難得不用請假，立馬訂19至23日曼谷5日遊」、「去年就規劃好，日本山陽8天自由行了」、「20號週日出發去墾丁，剛好是平日，價格還蠻不錯的，我們這樣安排」；「會考生+術科考試...直接窩在家」、「國三生面如死灰」、「鬼門先開了」。

事實上，這次全中運是台南市自22年前以來首次承辦，開幕典禮將於4月19日在亞太國際棒球訓練中心舉行。聖火引燃儀式已於3月22日晚間在億載金城進行，體育署副署長房瑞文和台南市長黃偉哲共同持火炬，象徵體育精神的傳承。

為了配合全國中等學校運動會（全中運），台南市的公私立高中職、國中及國小共339所，將於4月21日至24日停課，也就是說，只要請25日一天假，再加上周末，就能一口氣能休9天。而上述網友提到，有些學校因運動會與園遊會的關係，25日進行補假，等於不用請假請能休9天。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
415 0 9724 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／25歲男女工程師魂斷玉山　中鋼發聲明
台中養生館2對男女「色色中」被抓！　25女驚逃躲貓貓
快訊／11-12月千萬發票1人未領！　快要到期
中配亞亞3人在台健保及工作權　劉世芳：已一併取消
郭瑤琪主動脈剝離搶命中！醫示警死亡率極高　「3症狀」快就醫
借派出所停車！綠議員臉書遭灌爆　接17通騷擾電話怒喊告

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

放晴到周四「高溫上看33度」　周五變天轉濕冷「瞬降10度」　

八仙塵爆10週年！傷友陳依欣回饋家鄉　牽線JINS公益助學

以前很少人買！超市「1蔬菜」突爆夯　神奇口感曝：像鹹的蓮霧

清明連假22處省公路易塞　蘇花路廊恐連堵14小時

4月狂放假！這縣市學生「一口氣爽休9天」　家長：難得不用請假

清明連假恐塞翻「90條國道客運下殺6折」　指定幸福巴士免費

鋒面掃過倒春寒　先熱飆34℃再回冬

把握好天氣！　「雷雨神襲全台」時間曝

全台大缺工！　大學畢業起薪33.7K「年增4.9％」創新高

逾30家電視廣播頻道　爆停播危機

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#高雄 騎士疑不滿被超車！狂繞轎車慢轉4圈逼車

女叫車回飯店「突被載去觀光」　聽韓國司機熱情介紹美食店

【雷隊友】媽媽終於哄寶寶睡著了！下秒老公爆打噴嚏XD

【妳放大來看】爸熱情幫媽拍美照！一看照片母女笑翻：人在哪XDD

放晴到周四「高溫上看33度」　周五變天轉濕冷「瞬降10度」　

八仙塵爆10週年！傷友陳依欣回饋家鄉　牽線JINS公益助學

以前很少人買！超市「1蔬菜」突爆夯　神奇口感曝：像鹹的蓮霧

清明連假22處省公路易塞　蘇花路廊恐連堵14小時

4月狂放假！這縣市學生「一口氣爽休9天」　家長：難得不用請假

清明連假恐塞翻「90條國道客運下殺6折」　指定幸福巴士免費

鋒面掃過倒春寒　先熱飆34℃再回冬

把握好天氣！　「雷雨神襲全台」時間曝

全台大缺工！　大學畢業起薪33.7K「年增4.9％」創新高

逾30家電視廣播頻道　爆停播危機

永豐金股息殖利率誘人　盤中帶量漲近4%突破季線

公園開花害她過敏「3症狀上身」　醫揭成因：不見得免疫力差

老師誤寄出全班33人成績、評語　家長收到傻眼...稚內南小學道歉

冠軍父子檔！綠軍一哥坦圖錄影激勵　助父親帶隊NBL封王

2工程師魂斷玉山！中鋼證實員工遇難　「深感遺憾惋惜」

中國快艇疑侵入澎湖海域！干擾漁船「偷漁獲魚具」　海巡署回應了

放晴到周四「高溫上看33度」　周五變天轉濕冷「瞬降10度」　

美國又爆多場野火「控制率0%」　南卡羅來納州緊急狀態

7-11美式買4送3、全家周一2杯55折！超商咖啡優惠一次看

春筍出土！花蓮「箭筍百宴」席開百桌　引爆當季美味風潮

【中文聽力考試】豆腐到底多少錢？

生活熱門新聞

「全台有雨」降10℃　下波溼冷回冬

TPBL女球迷看球畫面瘋傳！全場跪喊：求IG

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

TPBL正妹IG找到了！手捧炸雞桶畫面曝

常吃「1食品」要小心！權威醫：我都不敢吃

把握好天氣！　「雷雨神襲全台」時間曝

一周夏→冬還會降溫　恐冷氣團全台濕冷

新人訂飲料拒墊錢　前輩嗆年輕人

中山站巨大斑馬線　人車傻眼搶道

全台大缺工！　大學畢業起薪33.7K創新高

挑戰寒流！　下波「濕冷回冬」

童年「最強餅乾」縮水！照片曝全嘆氣

竹北凌晨突爆巨響！　居民嚇醒驚「很多消防車的聲音」

逾30家電視廣播頻道　爆停播危機

更多熱門

相關新聞

快訊／台南小客車自撞！駕駛搶救不治

快訊／台南小客車自撞！駕駛搶救不治

台南市白河區中山路今(24日)凌晨1時54分許傳出一起嚴重車禍，初步了解，現場一輛自小客車自撞號誌桿後冒出白煙，警消趕抵現場時，發現一名男姓駕駛受困車內，已經沒有呼吸心跳，立即使用破壞器材將男子救出，並送往柳營奇美醫院搶救，但稍早仍宣告不治。詳細事發原因尚待釐清。

民進黨「人民是頭家」宣講大爆滿！台南鄉親熱烈參與

民進黨「人民是頭家」宣講大爆滿！台南鄉親熱烈參與

轟《財劃法》讓台南人淪四等公民　黃偉哲籲鄉親支持大罷免

轟《財劃法》讓台南人淪四等公民　黃偉哲籲鄉親支持大罷免

代天府保安宮水緣金箱被偷　竊嫌6小時被逮

代天府保安宮水緣金箱被偷　竊嫌6小時被逮

花蓮輕艇成績亮眼　平和國中獲全中運資格

花蓮輕艇成績亮眼　平和國中獲全中運資格

關鍵字：

台南全中運連假9天出國請假補假

讀者迴響

熱門新聞

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

月入20萬尪出差努力賺錢！嬌妻卻在台狂約砲

亞亞被限期離境！學者：有瑕疵

三重警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗急奔認屍

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球被拍

「全台有雨」降10℃　下波溼冷回冬

TPBL女球迷看球畫面瘋傳！全場跪喊：求IG

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

中鋼工程師男女玉山墜谷亡　友驚見血跡

TPBL正妹IG找到了！手捧炸雞桶畫面曝

三重26歲警密錄器自拍「最後的話」　下秒自戕亡

房屋稅2.0來了！今自用住宅戶籍登記最終日　壓線上車省稅4倍

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

Jisoo停下來跟我合照耶！　周曉涵意外神同框女神

出海釣魚竟撿到10歲小孩！童漂1天1夜

更多

最夯影音

更多

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面