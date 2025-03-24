軍方不參與社會防衛韌性演練　出借2億元「前進外科小組裝備」

▲總統賴清德召開「全社會防衛韌性委員會」第二次會議。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

在總統賴清德主導下，27日將在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。不過，全社會防衛韌性的核心理念，一改50、60年代「軍管概念」，而是朝向檢驗「非軍事部門與民間」的自主應變能力；換言之，軍方並不會參與本次演練，不過軍醫局會出借「新型野戰醫療帳篷」，以及花2億元建構的「國軍前進外科小組裝備」等，未來內政部跟衛福部，都將編列預算採購相關裝備。

一位國安官員受訪時表示，全社會防衛韌性的核心概念，是「非軍事部門與民間」建立自主應變能力，這與過去50年代或60年代，重大事件時啟動「軍管」是截然不同的。他說，現在世界先進國家已經不再強調「軍管」，而是要讓人民有能力應變，非軍事部門也能有應對跟反應，所以全社會防衛韌性的實地演練，就是要磨練這樣的反應。

換言之，這次的演練，軍方並不會參與。不過，軍方的軍醫局出借「新型野戰醫療帳篷」，以及花2億元建構的「國軍前進外科小組裝備」。

所謂「新型野戰醫療帳篷」，是國軍近年陸續採購的，可以由4人就完成搭設，且電動充氣，最快約10分鐘就可以完成搭建；另外，也會是這次演練中亮點之一的「國軍前進外科小組裝備」，這是軍醫局斥資2億元建置，這是在戰時，傷患無法及時後送，或是急救醫院能量超過負荷時，可以就地進行醫療工作，還可以調整成正、負壓空間，讓醫療人員在現地就進行手術。

至於這次實地演練的想定，是延續2024年12月的桌上推演的想定，設定相關情境。在3月26日上午10時，台南遊客服務中心因不明因素發生爆炸，現場傷亡約200人。此時，演練安平港營運處成立緊急應變小組，啟動自主緊急應變措施，台南市政府在獲報後，則派遣人車前往支援救災；同時，因傷患大量湧入，台南市府也預計開設「擴充急救醫療場所」，並通知醫事人員與志工前往協助。

軍醫局所提供的相關裝備，就是設立在「擴充急救醫療場所」。據了解，其設定的操演劇本，是後送的病患眾多，既有的醫療院所無法容納之下，便規劃在一空地處搭建「擴充急救醫療場所」。

根據當天的行程規劃，區分為A路線與B路線，兩條路線同時進行演練。首先，A路線是位在南寧高中，執行疏散撤離演練及避難收容演練；B路線則是在安平港營運處旅客服務中心，演練關鍵基礎設施演練，且安排動員約超過10輛次的救護車，在不影響民間交通的前提下，批次載運傷患至育平廣場，當地則執行擴充急救醫療場所演練。

▼高強度訓練戰傷救護，考驗體力與反應。（圖／軍聞社）

