賴清德因應戰災狂演習？　世界先進國都在強化複合式災害應對能力

▲總統賴清德召開全社會防衛韌性委員會第二次委員會議。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德於去年6月成立「全社會防衛韌性委員會」，並首度執行桌上推演，他更進一步敲定本月27日將在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。事實上，相關的演習不是只有台灣在做，也非只單就戰災做準備，世界先進國家都在增強複合式災害下的應對能力；國安官員表示，北約近日才發布全社會準備的報告，而法國也對全國人民宣布發放生存手冊，日本的石破茂首相同樣在不同公開場合，都提及災防應對能力的提升議題。

一位國安官員受訪時表示，全社會韌性工作跟演習不是單獨台灣在做，而是全世界各國，歐洲就有好幾個例子，都有在做相應的準備。他說，大家都在增強自己在複合式災害下，要有所應對，天災應變是最常見的，極端人為災變也是各國在準備的內容，更大程度人為災變可能是戰災，這都是世界各國的討論重點。

國安官員舉例，北約近期才有重新發佈一個「全社會準備」的報告，給北約各國指引中有七個指標，分別為：第一，北約各會員國確保政府持續運作；第二，確保能源穩定供給；第三，確保大規模人群移動時，要可以有效的進行安排；第四，食物跟水資源的充分供給與韌性；第五，大規模傷患的有效處置，醫療資源阻礙下的應對；第六，持續維持民間溝通，以及第七交通系統韌性。

國安官員表示，這幾天的法國，也對全國國民宣布接下來要發放「生存手冊」，這也是類似全民防衛手冊的概念，預計要在今年夏天，讓每一位法國國民有這份手冊，其中指引是要告訴國民，危機時刻要有三天自主供應的儲備水跟食物，也包括災防包裡面要有哪些東西。

該位官員表示，在日本方面，其首相石破茂也都已經在很多公開的場合提到過，要在災防應對能力上進行提升，面對複合式災害，不會是單一的災害性質。