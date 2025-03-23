欠銀行20萬...三重26歲警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗北上認屍

記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

新北市三重警分局厚德派出所發生員警自戕命案，26歲周姓員警今（23日）中午交班前突然請同事代看值班，接著跑到派出所頂樓舉槍自盡。初步了解，周員疑似因欠銀行20多萬，加上身體疼痛問題，雙重壓力下選擇輕生，目前遺體已送抵板橋殯儀館進行相驗。

▲厚德派出所26歲周姓員警舉槍自盡，三重分局偵查隊隊長翁啓元與同仁下午現身板殯。（圖／記者陳以昇攝）

▲檢察官會同法醫抵板殯準備進行相驗 。（圖／記者陳以昇攝）



據了解，26歲周姓員警是雲林人，家中有父母及妹妹，警專36期畢業後分發至花蓮服務，2022年調至新北市三重分局厚德派出所，平時表現良好，無不良嗜好，個性開朗，交友也單純，曾有1名女友但現已分手。周員疑似因欠銀行約20多萬元，加上背部疼痛導致失眠問題，壓力沉重而走上絕路。

三重分局對此深表遺憾，已於第一時間與周員家屬取得聯繫，將盡力協助家屬處理後續事宜。目前周員遺體已送至板橋殯儀館，稍早檢察官會同法醫進行相驗，住在雲林的周媽媽接獲噩耗後，正趕往殯儀館見兒子最後一面，詳細事發原因仍待進一步調查釐清。

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