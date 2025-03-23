　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

欠銀行20萬...三重26歲警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗北上認屍

記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

新北市三重警分局厚德派出所發生員警自戕命案，26歲周姓員警今（23日）中午交班前突然請同事代看值班，接著跑到派出所頂樓舉槍自盡。初步了解，周員疑似因欠銀行20多萬，加上身體疼痛問題，雙重壓力下選擇輕生，目前遺體已送抵板橋殯儀館進行相驗。

▲▼厚德派出所26歲周姓員警舉槍自盡，陳屍派出所頂樓，遺體送往板殯進行相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

▲厚德派出所26歲周姓員警舉槍自盡，三重分局偵查隊隊長翁啓元與同仁下午現身板殯。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼厚德派出所26歲周姓員警舉槍自盡，陳屍派出所頂樓，遺體送往板殯進行相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

▲檢察官會同法醫抵板殯準備進行相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，26歲周姓員警是雲林人，家中有父母及妹妹，警專36期畢業後分發至花蓮服務，2022年調至新北市三重分局厚德派出所，平時表現良好，無不良嗜好，個性開朗，交友也單純，曾有1名女友但現已分手。周員疑似因欠銀行約20多萬元，加上背部疼痛導致失眠問題，壓力沉重而走上絕路。

三重分局對此深表遺憾，已於第一時間與周員家屬取得聯繫，將盡力協助家屬處理後續事宜。目前周員遺體已送至板橋殯儀館，稍早檢察官會同法醫進行相驗，住在雲林的周媽媽接獲噩耗後，正趕往殯儀館見兒子最後一面，詳細事發原因仍待進一步調查釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 2 5152 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
欠銀行20萬...26歲警派出所中彈亡　背景曝光
黃國昌要卓榮泰「不要躲」　板橋宣講聚6000人
小楊哥繳清3億罰款　三隻羊獲准恢復經營
「民進黨每晚吃魚翅、抱辣妹！」　黃國昌怒吼：把人民當盤子嗎？
快訊／TPBL又爆揮拳衝突　夢想家王牌蔣淯安慘遭驅逐出場
快訊／恐怖瞬間曝！台3線騎士遭重機撞噴　倒地慘死
中職比賽用球「大小顆」？王建民：未聽選手反映　縫線確實有落差

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

比特犬咬人敲警鐘！樹德科大擬辦寵物經營系　正視毛經濟潛在公安

欠銀行20萬...三重26歲警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗北上認屍

花蓮休旅車撞分隔島起火「燒到剩車殼」　駕駛自行脫困送醫

快訊／台中年輕男倒臥旱溪河床　呼吸微弱送醫搶救中

基隆義消常年訓練成果驗收　謝國樑：編列千萬預算提升裝備

恐怖瞬間畫面曝！台3線騎士左轉遭重機撞噴　他倒地傷重不治

快訊／基隆鐵皮屋起火！烈焰黑煙狂竄　消防出動19車灌救

快訊／男獨攀合歡西峰失聯3天　搜救人員尋獲已罹難

快訊／高雄茄萣15歲溺水少年找到了　已無呼吸心跳未送醫

染髮、坐姿雙腿大開！珠寶櫃姐慘遭開除　法院認定解僱合法

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

#天燈 墜落釀禍？ #平溪 鐵皮屋起火

#台東 #賽車手 「拖鞋卡油門」暴衝！撞4車翻覆畫面曝

【阿公的小棉襖】孫女撒嬌求阿公幫按摩！媽看不下去

汪蘇瀧首唱〈像晴天像雨天〉　好喜歡你～夢回《難哄》

林予晞否認因黃子佼遭《與惡2》換角　立場不變「成為善意的陌生人」

比特犬咬人敲警鐘！樹德科大擬辦寵物經營系　正視毛經濟潛在公安

欠銀行20萬...三重26歲警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗北上認屍

花蓮休旅車撞分隔島起火「燒到剩車殼」　駕駛自行脫困送醫

快訊／台中年輕男倒臥旱溪河床　呼吸微弱送醫搶救中

基隆義消常年訓練成果驗收　謝國樑：編列千萬預算提升裝備

恐怖瞬間畫面曝！台3線騎士左轉遭重機撞噴　他倒地傷重不治

快訊／基隆鐵皮屋起火！烈焰黑煙狂竄　消防出動19車灌救

快訊／男獨攀合歡西峰失聯3天　搜救人員尋獲已罹難

快訊／高雄茄萣15歲溺水少年找到了　已無呼吸心跳未送醫

染髮、坐姿雙腿大開！珠寶櫃姐慘遭開除　法院認定解僱合法

比特犬咬人敲警鐘！樹德科大擬辦寵物經營系　正視毛經濟潛在公安

天氣兩階段變化！周四前晴朗高溫33度　周五變天「低溫下探11度」

柯以柔「左腎臟發炎」住院5天　工作喊卡曬照曝身體狀況

一掃東京掛蛋陰霾！　鈴木誠也返美連續2打席開轟

「對富邦有多一點感情」　鑀龍前進多明尼加練功

15年最大永續行動！歐萊德攜手首長、名人、企業節電　參與數再創高

欠銀行20萬...三重26歲警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗北上認屍

工程重啟！高雄「七賢安居」社宅將重招標

不爽被超車？騎士等紅燈「瘋狂轉圈」挑釁　網算罰單金額笑爆

北京阿公花百萬收古玩　真品只有一件「值10元」

#台東 #賽車手 「拖鞋卡油門」暴衝！撞4車翻覆畫面曝

社會熱門新聞

人妻尾牙爛醉遭性侵！廠商囂張撒鈔：我有錢

即／玉山2山友遭雪埋！搜救人員尋獲已無生命跡象

快訊／三重厚德派出所傳槍響！20多歲男警陳屍頂樓

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

即／竹聯幫發聲明：其它幫主人選「違背么哥遺願」

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

北上環島才1天！重機男花蓮過彎撞護欄墜斜坡喪命

即／土城34歲女深夜墜樓！倒臥人行道慘死

人妻帶小王回家　客廳裸體被兒抓包

玉山2山友喪命魔王坡！遺體吊掛下山畫面曝

Yuki到底是誰？　身分證、履歷、證照曝光全是假

監理站逼手測溫20秒　車主燙傷要告了

台中七期豪宅租客陳屍屋內！打掃女忙報警

登山驚見女臉朝下倒古道！4登山客合力搶救仍救不回

更多熱門

相關新聞

厚德所2年2警自轟亡！三重分局回應了

厚德所2年2警自轟亡！三重分局回應了

新北市三重警分局厚德派出所驚傳員警開槍自盡，一名26歲周姓男警今早（23日）值勤領完槍械後，交代同事代看值班，之後突然走上派出所頂樓持槍自戕。初步了解，周員疑似因個人財務問題，不堪壓力輕生，三重分局已於第一時間聯繫家屬，將全力協助家屬處理後事。

北上環島才1天！重機男花蓮過彎撞護欄墜斜坡喪命

北上環島才1天！重機男花蓮過彎撞護欄墜斜坡喪命

新北反罷宣講　朱立倫道歉了：賴清德當選，台灣沒好日子過

新北反罷宣講　朱立倫道歉了：賴清德當選，台灣沒好日子過

力挺新北6國民黨立委！　侯友宜點名葉元之：不要誤會他要疼惜他

力挺新北6國民黨立委！　侯友宜點名葉元之：不要誤會他要疼惜他

國民黨新北「反罷」說明會登場！　謝龍介怒吼：全面反攻

國民黨新北「反罷」說明會登場！　謝龍介怒吼：全面反攻

關鍵字：

員警自盡新北三重悲劇

讀者迴響

熱門新聞

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

人妻尾牙爛醉遭性侵！廠商囂張撒鈔：我有錢

即／玉山2山友遭雪埋！搜救人員尋獲已無生命跡象

媽過世17年　男一查驚覺34萬遺產消失了

杜力來台22年拿不到身分證　嗆「這群人」爽領

佩甄願意和老公3P

快訊／三重厚德派出所傳槍響！20多歲男警陳屍頂樓

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

美YTR樂樂法利「被禁止入境台灣」　移民署回應了

即／竹聯幫發聲明：其它幫主人選「違背么哥遺願」

97萬老濕姬認了被騙裸照！

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

北上環島才1天！重機男花蓮過彎撞護欄墜斜坡喪命

更多

最夯影音

更多

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面