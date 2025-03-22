國民黨新北「反罷」說明會登場！　謝龍介怒吼：全面反攻

▲國民黨新北「反罷」說明會登場 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨為反制綠營發起的大罷免行動，今（22日）晚上7點將在新北市板橋介壽公園舉辦「還錢於民」政策說明會，包括國民黨主席朱立倫、黨籍新北市長侯友宜也出席，合體力挺遭發起罷免的6名黨籍新北立委。國民黨立委謝龍介助講時提到，民進黨選輸就翻桌，用大罷免，他們現在反過來罷免立委，大家要不同意，「檢調要做賴清德的打手，謝龍介會全面反攻」。

國民黨為反罷免舉辦百場政策說明會，六都第一場22日晚間在新北市登場。經記者觀察，現場約有近千民眾，不少民眾手拿「以霸制霸」、「反台灣烏克蘭化」、「還錢於民」等手牌。

謝龍介上台時說，美國總統川普聘用特斯拉執行長馬斯克清查政府，把不應該花的錢都省下來，這才是開源節流，省了66兆台幣，然後把省下來的錢，每戶發5千美金。國民黨團提案每人普發1萬，這樣也才2300億。

謝龍介痛批，民進黨選輸就翻桌，用大罷免，賴清德總統40％當選，國民黨也沒給他罷免。他們現在反過來罷免立委，大家要不同意。謝龍介也痛批，檢調要做賴清德的打手，謝龍介會全面反攻。

新北市副市長劉和然也提到，去年新民意前，民進黨執政絕對過半，要花多少就花多少，要給誰就給誰，民進黨要什麼錢，一表決就過了，但事後就發生很多弊案，包括超思雞蛋等；今年不一樣，國民黨努力拼過半，加上無黨籍、民眾黨朋友，絕對過半好好監督中央，結果在野黨監督政府，卻被執政黨說讓他們連衛生紙都沒有，真的離譜到極點。

劉和然提到，今年總預算歷年最高，馬英九時期也才2兆，現在這麼多錢，但是民生問題還這麼多，執政黨有顧我們嗎？沒有，如今行政院長帶隊到地方講話，到外面亂跑亂講，一個政黨淪到這個地步，真的很生氣，民進黨一代不如一代，不會做事，拜託大家站出來讓他們下台。